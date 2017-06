Basel Dufry verstärkt seine Präsenz in Brasilien

Basel (sda). Der Reiseeinzelhändler Dufry hat seine Verträge für die Flughäfen in Brasilia und Natal um weitere zehn Jahre bis 2033 vorzeitig verlängert. Mit diesen neuen Verträgen wird der Konzern mit Sitz in Basel seine Handelsfläche in den Flughäfen auf rund 7500 Quadratmeter ausdehnen.

Die Verträge mit der Inframerica Group am Juscelio Kubitschek International Airport in Brasilia und Sao Goncalo do Amarante International Airport in Natal werden um weitere zehn Jahre verlängert, wie Dufry jüngst mitteilte. Die Vertragsverlängerung folgt auf einen ersten Vertrag mit der Inframerica Group, der 2013 für zehn Jahre abgeschlossen worden war. Mit der Vertragsverlängerung erweitert der Basler Einzelhändler in den beiden Flughäfen seine Verkaufsfläche auf 2200 Quadratmeter im Duty-Free Bereich. Im Duty-Paid verdoppelt er die Fläche auf 5300 Quadratmeter. Zu den damit verbundenen Investitionen machte Dufry keine Angaben.

Konzernchef Julian Diaz sagt laut Mitteilung, dass Dufry seine Präsenz im brasilianischen Reiseeinzelhandel an den wichtigsten Flughäfen vorwärts treibe und damit die Position des Landes als eines der wichtigsten Länder für Dufry in Lateinamerika bestätige. Basilia sei die drittgrößte Stadt des Landes; der Flughafen fertige 17 Millionen inländische und mehr als 600 000 internationale Passagiere ab. Der Flughafen von Natal fertigte im vergangenen Jahr 2,3 Millionen Passagiere ab.

Dufry betreibt in Bahnhöfen, Flughäfen, Häfen, auf Kreuzfahrtschiffen und in städtischen Touristenzentren rund 2200 Läden mit 29 000 Angestellten. Der Konzern ist in 63 Ländern präsent.

Im vergangenen Jahr hat Dufry einen Umsatz von 7,83 Milliarden Franken erwirtschaftet. Unter dem Strich war ein Gewinn von 2,5 Millionen Franken verblieben, nach einem Verlust von 79,3 Millionen im Jahr zuvor.