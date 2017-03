Von Jürgen Scharf

Basel. Eine Frau und drei Männer: Die amouröse Vierecksgeschichte spielt sich auf der Kleinen Bühne des Theaters Basel ab. „Mittagswende – die Stunde der Spurlosen“, ein Kammerspiel um Liebe, Ehebruch, Selbstverwirklichung und Glückssuche nach einem Stück von Paul Claudel.

Die vier Passagiere sind auf einer Schiffsreise nach China. Man trifft sich auf dem Oberdeck. Mittagsglut und Wind. Geblähte Segel. Das Chiffonkleid der geheimnisvollen Schönen suggeriert Wellenbewegungen. Die Reisenden sonnen sich und werden geblendet im gleißenden Licht von vier tief liegenden Scheinwerfern. Die Männer verschwinden in einem Koffer auf den Planken, der sich als Luke entpuppt.

Auf dem Sonnendeck kommt man sich näher. Die szenische Intimität verrät, dass es sich um den Ex-Lover Almaric (Florian von Manteuffel), um den blassen Ehemann De Ciz (Nicola Fritzen) und den unsicheren Jüngling Mesa (Mario Fuchs) handelt. Menschen, die unentrinnbar miteinander verstrickt scheinen.

In der Tat ist es eine Liebesgeschichte mit autobiografischem Hintergrund. Paul Claudel, Diplomat und Dichter, der in seinen Dramen „Seelenzustände von brennender Glut“ (Stefan Zweig) verarbeitet, hat diese Schiffspartie nach China selber unternommen und auf dem Schiff jene mysteriöse Frau kennengelernt, die dann zur Stückfigur wurde. „Mittagswende“ ist das persönlichste Stück Claudels, der von einer religiösen Krise in eine erotische Krise rutschte.

Das selten gespielte Schauspiel hat die renommierte Dramatikerin Anja Hilling für die Basler Bühne neu verfasst, in einer poetischen, sehr gehobenen Kunstsprache, mit einigen bewussten Brechungen wie „Ich erhalte Mails“. Hausregisseurin Julia Hölscher, die im letzten Sommer bei Shakespeares „Was ihr wollt“ so bezaubernd die Personen im Römertheater von Augusta Raurica geführt hat, macht aus dem mit vielen Lyrismen durchsetzten Sprachkunstwerk das einzig Richtige: Sie lässt die Schauspieler spielen.

So könnte die Reise noch lange weitergehen, mit dieser unnahbaren Göttin, der die Männer zu Füßen liegen und die mit ihnen spielt. Und das kann Nicola Kirsch ganz wunderbar. Wie die Schauspielerin erst als Diva kühl kokettiert, die Verehrer mit ihrer zügellosen Erotik bezirzt, anzieht und abwehrt, das muss man gesehen haben.

Unvermittelt sind wir im zweiten Bild dieses Dramas, auf einem Friedhof. Hierhin führt Claudels Theaterreise, und hier kommt es zu einer Liebesszene auf matschig-torfigem Bühnenboden, wo die erotische Raserei sogar magische Momente hat, wenn der Ehemann sich von Ysé verabschiedet und Mario Fuchs als junger kopflos Verliebter in einer ganz natürlichen Nacktheit ohne Scheu Leidenschaft zeigt. Auch diese lange Liebesszene könnte endlos weitergehen, wären wir nicht bald im dritten Akt.

Und hier zeigt sich der dramatische Abstieg der Heldin, verliert sich die Spur der Männer in einer Kriegsszene. Zuletzt sind nur noch Ysé und Mesa übrig, blutverschmiert, verwundet, das schöne Gesicht und gestylte blonde Haar von Nicola Kirsch sind verdreckt, ihre Stirn zerschnitten („Du sieht Scheiße aus“, sagt er zu ihr). Jetzt kommt uns Ysé mehr wie eine von Shakespeares Königinnen vor.

Furchtbares muss passiert sein in dieser existenziellen Geschichte von der Illusion der Selbstfindung und der Macht des Begehrens. Noch gibt es ironisch gebrochene Szenen. Wenn Ysé ihrem ehemaligen Geliebten ein Bier mit dem Fuß serviert, ist sie selbst als Trümmerfrau begehrenswert.

Im Schlussbild wird der Kubus gekippt, am Drahtseil langsam in die Höhe gezogen (Bühne: Paul Zoller). Die verbleibenden Minuten spielen in einer schiefen Ebene und ebensolchen Weltlage. Zuletzt will Ysé Gott sein. Mit einem lauten Knall endet die Inszenierung dieses Wort- und Seelentheaters.