Basel Ein bedeutender Wirtschaftsfaktor

219 Schiffe unter Schweizer Flagge waren Ende vergangenen Jahres auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen unterwegs. 129 davon waren Kabinenschiffe, wie die Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft (SVS) mit Sitz in Basel jetzt mitteilte. Die Branche stellt einen beachtlichen Wirtschaftsfaktor dar.

Basel. Egal, in welchen Hafen an Europas Flüssen man schaut: Die Chance ist groß, ein Kabinenschiff zu sehen, und die Chance ist nochmals sehr groß, dass am Heck eine Schweizer Flagge hängt, wie es im Beitrag der SVS heißt. Jedes dritte Kabinenschiff auf Europas Flüssen trägt das Kreuz und übernimmt damit eine wichtige Botschafterrolle für das Land. Damit hat sich die Branche erstaunlich entwickelt, seit das Passagierschiff „Frankfurt“ am 28. Juli 1832 Basel erreichte. Ab Mitte des vergangenen Jahrhunderts verkehrten erstmals Kabinenschiffe auf der 832 Kilometer langen Strecke zwischen Rotterdam und Basel; die Anzahl der Kabinenschiffe unter Schweizer Flagge hat sich allein in den vergangenen zehn Jahren etwa verdoppelt, so die SVS.

Mit diesem rasanten Wachstum steigerte sich auch die Rolle der Branche als Arbeitgeber. Wobei in der Schweiz selbst – vor allem im Raum Basel und im Kanton Zug – nur etwa 350 Personen beschäftigt sind, dies in den Firmenhauptsitzen zur Abwicklung der Administration.

Mit mehr als 8000 Stellen bieten die Unternehmen vor allem Arbeitsplätze an, die buchstäblich „im Fluss“ sind. In der Nautik – Schiffsführer, Matrosinnen und Matrosen – sind dies rund 1600 Personen, im Hotelleriebereich vom Tellerwäscher bis zum Chef-Stewart gut 6400 Arbeitnehmer. Es versteht sich von selbst, dass die Schweiz ein zu kleines Reservoir für einen derart hohen Stellenbedarf bildet. Selbst innerhalb des EU-Raums finden die Unternehmen trotz großer Anstrengungen nicht die benötigte Zahl an Arbeitskräften. Fündig geworden ist man dafür in asiatischen Ländern wie Indonesien.

Die Kabinenschiffbranche im Raum Basel, aber auch in anderen Schweizer Gegenden, hat sich zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Die beteiligten Unternehmen zahlen pro Jahr zwischen 65 und 70 Millionen Franken an Steuern an Bund, Kanton und Gemeinden. Dazu kommen noch die von den im Inland ansässigen Angestellten und die Quellensteuern für das ausländische nautische und Hotellerie-Personal. Viele Kreuzfahrtreisen beginnen in Basel oder haben hier ihr Ende. Damit werden die Schiffe dann auch hier betankt und mit Lebensmitteln, Getränken beliefert, was wiederum dem heimischen Gewerbe zu Gute kommt.

Die wenigsten Gäste auf Schweizer Kabinenschiffen kommen direkt aus der Region Basel. Sie fliegen aus ihren Heimatländern an, was zum Beispiel den Landesflughäfen zu zusätzlichen rund 1,5 Millionen Franken an Gebühren verhilft. Sie werden vom Flughafen mit Bussen zu den Terminals in Basel-St. Johann oder Kleinhüningen gefahren, wovon die Busunternehmen und spezialisierte Reisebüros profitieren.

Die Nachfrage nach Flusskreuzfahrten ist gerade in den vergangenen Jahren massiv angestiegen, so die SVS. Laut ZKR-Marktbeobachtung stieg die Nachfrage von 2014 auf 2015 um 17 Prozent auf 1,33 Millionen Gäste. Nach Schätzungen der Branchenorganisaiton IG RiverCruise wurde im Jahr 2016 eine erneute Steigerung um gut zwei Prozent auf 1,36 Millionen verzeichnet. Knapp 40 Prozent der Gäste kommen aus Nordamerika, 30 Prozent sind aus Deutschland, die restlichen 30 Prozent verteilen sich auf diverse Länder, wobei traditionsgemäß Großbritannien und die Niederlande große Kunden-Segmente aufweisen.

Ebenfalls laut ZKR-Studie sind etwa 80 Prozent der Reisen „turnaround Calls“, wo Anfangs- und Endpunkt iden- tisch sind. Beliebtester Start- und Endpunkt ist dabei Amsterdam. Für die Schweiz ist es Basel. Den für 2015 erhobenen ZKR-Zahlen ist zu entnehmen, dass der Rhein-Anteil zunahm und nun mit 38 Prozent gleichauf mit der Donau liegt, wie es von Seiten der Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaftabschließend heißt.