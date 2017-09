Basel (sda). Beim Brand eines Einfamilienhauses an der Basler Neuweilerstraße ist in der Nacht auf Samstag Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Hausbewohner alarmierte die Feuerwehr wegen eines Wasserschadens. Als diese um etwa halb ein Uhr früh vor Ort war, stellte sie fest, dass es in der Decke brannte. Die Familie verließ das Haus, das Feuer wurde gelöscht.