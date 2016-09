In unserer Sommerserie stellen Kulturschaffende aus der Regio Bücher vor, die ihnen am Herzen liegen. Katrin Eckert, Leiterin des Basler Literaturhauses, widmet sich in ihrem Beitrag dem Roman „Drach“ von Szczepan Twardoch.

Regio. Szczepan Twardoch ist ein bemerkenswertes Talent. Gleich mit seinem ersten Buch „Morphin“ (2012) hat er sich einen festen Platz in der europäischen Literatur erschrieben. In seinem Heimatland Polen wurde das Buch als Ereignis gefeiert und ausgezeichnet, und auch bei uns wurde es hoch gelobt.

Nun liegt sein zweites Buch vor, „Drach“, fantastisch übersetzt von Olaf Kühl.

Erzählt wird eine schlesische Familiengeschichte über mehrere Generationen. Angesiedelt ist sie in Oberschlesien, im Gebiet um Gliwice, deutsch Gleiwitz, im heutigen Polen, das viele Jahrhunderte vom Bergbau geprägt und von verschiedenen Mächten entsprechend begehrt war. Es gehörte im Laufe der Geschichte zu Österreich-Ungarn, Preußen, Deutschland und Polen.

In Gleiwitz begann Hitlers Angriff auf Polen, mit dem fingierten Überfall auf den Sender, der ihm als Vorwand für den Einmarsch diente. Vor dem Zweiten Weltkrieg wohnten die Familien zum Teil diesseits und jenseits der Grenze, in Deutschland und Polen, man besuchte sich, das Zusammenleben funktionierte weitgehend, bis es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Bevölkerung vertrieben. In ihre Häuser und Wohnungen zogen Polen ein, die ihrerseits bei der Westverschiebung Polens aus den östlichen Gebieten vertrieben worden waren.

Ein geschichtsträchtiges Gebiet also, in dem die Weltgeschichte ihre Spuren im Leben der Menschen in vielfacher und dramatischer Weise hinterlassen hat.

Was für ein großartiger Stoff! Und Twardoch ist ein kraftvoller Erzähler (der selber aus Schlesien stammt und heute noch dort wohnt). Im Zentrum stehen Josef Magnor, der im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben Frankreichs kämpft und später seine Geliebte tötet, und Nikodem Gemander, sein Urenkel, der im modernen Polen ein erfolgreicher Architekt geworden ist. Darum herum ranken sich die Lebens-, Liebes-, Kriegs-, Verrats- und Erfolgsgeschichten von vier Generationen.

Aber es ist nicht in erster Linie der Stoff, der das Buch so unvergesslich macht, obwohl Twardoch hier ein ganzes Jahrhundert europäischer Geschichte verdichtet. Es ist die Erzählweise, die einmalig ist. Twardoch erzählt nämlich nicht chronologisch und nacheinander von den Schicksalen, sondern parallel. Und es ist die Erde selbst, die erzählt.

Das ist in der Tat ein kühner Einfall und hätte ganz schön schiefgehen können. Daran, dass es nicht schiefgegangen ist, erkennt man Twardochs Format. Die Erde erzählt also, was sich auf diesem Flecken der Welt über die Jahrhunderte abgespielt hat. Kühl und ungerührt ist der Ton, denn was ist schon ein Menschenschicksal, sei sie auch noch so dramatisch, im Verhältnis zur Erdgeschichte? Damit stellt Twardoch seine Figuren ins Spannungsfeld zwischen eigenem Erleben, dem ständigen Bemühen, das Leben trotz aller Widrigkeiten zu meistern, und der unausweichlichen Vergänglichkeit. Er führt uns das Leben in unglaublich sinnlichen, oft derben Szenen vor Augen, farbig und intensiv, schrecklich und schön, und gleichzeitig können wir der Erkenntnis nicht ausweichen, dass die Menschen wenig aus der Geschichte lernen, dass die Vergangenheit im Heute ständig präsent ist und dass die Wichtigkeit, die wir uns geben, relativ ist. Das ist modernes Erzählen im besten Sinn. Das ist große Literatur. Das ist Weltliteratur.

Szczepan Twardoch: Drach. Roman. Aus dem Polnischen von Olaf Kühl. Verlag Rowohlt Berlin, Berlin 2016. 413 Seiten