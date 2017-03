Basel Elanco baut 48 Stellen ab

Basel (sda). Die auf Tiergesundheit spezialisierte Firma Elanco streicht in Basel 48 von 266 Stellen. Das Anfang 2015 von Novartis an den US-Pharmakonzern Eli Lily verkaufte Unternehmen bestätigte gestern entsprechende Angaben des Verbands Angestellte Schweiz. Mit der Übernahme der Novartis-Tiergesundheitssparte war Eli Lily zur Nummer zwei des Sektors geworden. Doch wenig später, im Herbst 2015, hatte Elanco ihr Forschungszentrum im schweizerischen Saint-Aubin geschlossen und dabei 80 Stellen gestrichen. Einem Teil der damals Betroffenen waren Jobs in Basel angeboten worden. Jetzt geht Elanco auch in Basel über die Bücher – nach eigenen Angaben aus Kostengründen. Nach einem Konsultationsverfahren sei laut Unternehmen ein Sozialplan ausgehandelt worden.