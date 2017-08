Basel Exzentrischer Organist spielt Teufelstanz

Basel. Zum ersten Sinfoniekonzert der Saison lädt das Sinfonieorchester Basel (SOB) am Mittwoch, 30. August, 19.30 Uhr ins Musical Theater Basel ein. Als Solist konnte das Ausnahmetalent an der Orgel, Cameron Carpenter, gewonnen werden – ein weiterer Höhepunkt in der Reihe „Stars im Musical Theater Basel”. Auf dem Programm steht neben Werken von Rachmaninow und Respighi „Intégrales” von Edgard Varèse, dessen Manuskript in der Paul Sacher Stiftung liegt. Das Orchester leitet Michał Nesterowicz.

Der junge Amerikaner Cameron Carpenter tourt mit seiner elektronischen Orgel durch die Welt und fasziniert nicht nur wegen seines Erscheinungsbilds, sondern auch wegen der unglaublichen Virtuosität, die er an den Tag legt. In Basel spielt er Rachmaninows „Rhapsodie über ein Thema von Paganini a-Moll” für Klavier auf der Orgel; ungewöhnlich innerhalb des klassischen Konzertrepertoires, aber durchaus passend für das Musical Theater Basel. Ein virtuoses Stück, das am Vierwaldstättersee entstand, und einen Tanz des Geigers Niccolò Paganini mit dem Teufel musikalisch nachzeichnet. Ein Werk wie geschaffen für Cameron Carpenter, der sich selbst jedoch nicht als „Paganini der Orgel” sieht, wie er im Interview sagt: “Das ist weder ein Kompliment noch eine Referenz. Man sollte mich besser Cameron Carpenter der Orgel nennen. Das trifft zu.”

Mit „Intégrales” des französischen Avantgardisten Edgard Varèse nimmt das SOB den roten Programmfaden wieder auf, Werke aufzuführen, deren Manuskripte in der Sammlung der Paul Sacher Stiftung liegen. Der Klangforscher Varèse bringt für seine Komposition ganze 14 verschiedene Perkussionsinstrumente zusammen. Auf diese Weise entsteht ein einzigartiges Raum-Klang-Erlebnis.

Die zehnminütige Komposition schockierte und faszinierte das Publikum der 1920er-Jahren in Varèses Wahlheimat New York wohl gleichermaßen. Der Komponist erklärte, seine Musik enthalte „weder eine Geschichte noch ein Bild noch eine psychologische oder philosophische Abstraktion”, sondern sei „ganz einfach Musik.”

Im zweiten Teil der Konzerts laden die Werke „Fontane di Roma" und „Pini di Roma" von Ottorino Respighi zu einem Spaziergang durch die Stadt Rom. Das Orchester spielt in einer großen Besetzung mit 95 Musikern und wird geleitet von Michał Nesterowicz, Erster Gastdirigent des SOB.