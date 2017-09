Basel Fachschule benötigt zweiten Standort

Aarau (sda). Die Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales (HFGS) soll in Aarau einen zweiten Standort erhalten. Der Regierungsrat will vom Parlament einen Kredit in Höhe von 4,6 Millionen Franken für Planung und Ausbau beantragen. Pro Jahr werden Mietkosten von 430 000 Franken anfallen.

Die Räume sollen im Mediapark an der Bahnhofstraße 102 in Aarau angemietet werden. Der Zeitplan sieht vor, dass die Räume im März 2019 bezogen werden. Das geht aus der Vorlage hervor, die der Regierungsrat jüngst in die Anhörung schickte.

Die Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales Aarau bietet drei Bildungsgänge auf Stufe Höhere Fachschule an. Das sind Pflege, Operationstechnik und Sozialpädagogik. Die kantonal geführte Schule ist in der kantonseigenen Liegenschaft Südallee 22 in Suhr untergebracht.

Die Studentenzahlen stiegen in den vergangenen Jahren stark an. Prognosen sehen keine Trendwende. Daher werden die Raumkapazitäten am Standort in Suhr überschritten. Zudem besteht ein ausgewiesener Erneuerungsbedarf der Liegenschaft an der Südallee, wie der Regierungsrat festhält.