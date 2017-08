Basel Fast so laut wie ein startendes Flugzeug

Von Michael Werndorff

Der Boden vibriert, unter ohrenbetäubendem Lärm frisst sich der Baggermeißel in den 40 Zentimeter starken Betonunterbau der Tramtrasse am Riehener Zoll, die komplett erneuert wird. Die Anwohner sind schon jetzt mit ihren Nerven am Ende: Sie erwartet in den nächsten Tagen weiterer nächtlicher Baulärm.

Riehen. „Dass es so unerträglich laut wird, hätte ich nicht gedacht“, sagt Nils Aebersold, der mit einer Smartphone-Anwendung am Straßenrand die Lautstärke der nächtlichen Arbeiten misst. Immer wieder schaut er gebannt auf die digitale Anzeige, die erst im roten Bereich zum Stillstand kommt. Kopfschüttelnd stellt er fest: „100,2 Dezibel. Im Wohnzimmer ist es fast genauso laut“, deutet er auf ein hell erleuchtetes Fenster eines mehrgeschossigen Hauses an der Lörracherstraße. „An Schlaf ist jetzt nicht zu denken, nicht einmal mit Gehörschutz“, denn die Erschütterungen, die der Bagger mit seinem Meißel verursacht, würden durch Mark und Bein gehen, meint der Student. Auch vor anderen Häusern stehen Anwohner, denen es so geht wie Aebersold und die sich bei den Arbeitern beschweren.

Sogar bis zum Altweiler Mühlenrain und in Lörrach-Stetten war der Baulärm in der Zeit vor Mitternacht wahrnehmbar, wie unsere Zeitung selbst festgestellt hat. Zwar wurden die Anwohner des betroffenen Bauabschnitts an der Lörracherstraße vorab informiert, aber die Überraschung war dennoch groß.

Und das nicht nur bei den Anwohnern, auch der Gesamtprojektleiter im baselstädtischen Tiefbauamt, Dejan Despotovic, zeigte sich überrascht. „Vielleicht wurde der Lärm bei unseren Vorbereitungen und in der Kommunikation mit den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) nicht richtig eingeschätzt“, sagte er gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Formell sei aber alles richtig gelaufen, und die Arbeiten seien bewilligt worden.

„Wir müssen jetzt prüfen, warum der Baulärm größer als erwartet ist, und eine Lösung suchen“, sieht der Gesamtprojektleiter Klärungs- und Handlungsbedarf. Und weiter: „Nach Mitternacht soll es keine wirklich lauten Arbeiten mehr geben“, hofft er. Dass die Abbrucharbeiten am alten Gleisbett nur nachts stattfinden können, sei dem Verkehr geschuldet. Tagsüber würde es aufgrund der Ampellösung und der nur einspurig befahrbaren Straße zu Staus kommen, was die Verantwortlichen vermeiden wollen. „Zu einem Verkehrskollaps darf es unter keinen Umständen kommen.“ Eine Lösung zu finden, bei der alle zufrieden sein können, sei aber nicht möglich, warb Despotovic bei den Anwohnern für Verständnis. „Es gibt einfach keine Bauarbeiten, ohne dass sich jemand gestört fühlt.“ Ziel ist nun, bis zum Wochenende den lärmintensiven Teil der Abbrucharbeiten abschließen zu können.

Nötig sind diese, die im Rahmen der im Mai vergangenen Jahres gestarteten Gesamterneuerung der Achse Basel-Riehen stattfinden, weil Gleise und Unterbau dringend erneuert werden müssen, verweist Despotovic auf einen großen Sanierungsstau. Es sei seit den 1970-er Jahren nichts mehr gemacht worden.

Mit der Erneuerung der wichtigen Verkehrsachse werden gleich mehrere Ziele verfolgt: Neben der Trassensanierung soll der Transitverkehr langfristig über die Zollfreie gelenkt werden. Zudem soll die Sicherheit erhöht und die Wohn- sowie Aufenthaltsqualität in Riehen verbessert werden, wie es in einem Informationsschreiben zum Bauabschnitt Baselstraße-Lörracherstraße heißt. Dieser wird erst Mitte 2019 komplett fertiggestellt sein, wenn die letzte Schicht Asphalt aufgetragen wird. Der Trambetrieb soll aber schon zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember dieses Jahres wieder aufgenommen werden. Dann teilen sich Trams und Autos die Fahrspur, weil die Bürgersteige breiter werden, 62 neue Bäume gepflanzt werden und Radfahrer eine eigene Spur erhalten. Gleichzeitig werden alle Haltestellen so umgestaltet, dass ein stufenloses Einsteigen in Tram und Bus möglich wird.