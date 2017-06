Basel Festival „Stars at the Rhine“

Basel. Im Vorjahr traf das kleine aber feine Festival „Stars at the Rhine“ auf offene Ohren. Die Veranstalter wollten ein nicht-alltägliches musikalisches Angebot unterbreiten mit interessanten Künstlern und Werken, die während der laufenden Saison nicht eben präsent sind. Vor allem sollten junge, aufstrebende Musiker aus dem In- und Ausland auftreten. Wichtig ist den Veranstaltern auch in diesem Jahr wieder, dass Veranstaltungsorte gefunden wurden, die links und rechts des Rheins mitten im Herzen der Kunst- und Kulturstadt Basel liegen. Im Zentrum des Festivals steht dieses Jahr das Klavier.

Den Auftakt macht das Konzert „Piano+“ am Donnerstag, 29. Juni, 19.30 Uhr, in der Martinskirche. Auf dem Programm stehen Igor Stravinskys „Trois mouvements de Petrouchka“, von Sergey Taneev das Klavierquintet in g-Moll op.30 und von Sergej Rachmaninoff die Suite „Fantasie Tableaux” für zwei Klaviere.

Unter dem Titel „Lebensstürme“ findet das zweite Konzert am Freitag, 30. Juni, 19.30 Uhr, im Museum Kleines Klingental statt mit dem gleichnamigen Werk von Franz Schubert sowie Stücken von Carl Reinecke, Ernest Bloch, Johannes Brahms, Lili Boulanger und anderen.

„YES“ heißt es beim dritten Konzert am Samstag, 1. Juli, 19.30 Uhr, in der Martinskirche. Zu hören sind Béla Bartóks „Rumänische Volkstänze“, Felix Mendelssohn-Bartholdys Konzert in d-Moll für Violine, Klavier und Streichorchester sowie Astor Piazzollas „Cuatro Estaciones Portenas”

Beim abschließenden „Concerto Competition“ am Sonntag, 2. Juli, 18 Uhr, in der Martinskirche stehen Violinkonzerte von Mozart im Zentrum.

Vorverkauf: Tel. 004161/ 273 73 73 und über www.stars-at-the-rhine.ch