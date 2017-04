Basel Flächenbrand bei Häfelfingen

17:44 Mainz rutscht weiter ab: 1:2 in Ingolstadt

16:52 Mehr Steuern für "Reiche" - Linken-Spitze billigt Leitantrag

Berlin - Die Linkspartei zieht mit der Forderung nach mehr Steuern für "Reiche" und Entlastungen für die "große Masse" der Bevölkerung in den Bundestags-Wahlkampf. Der Parteivorstand einigte sich in Berlin nach Angaben einer Sprecherin mit breiter Zustimmung auf einen Leitantrag für das Wahlprogramm. Beschlossen werden soll das Wahlprogramm auf dem Bundesparteitag im Juni.

16:49 Mäßige Beteiligung bei Präsidentenwahl in Serbien

Belgrad - Die Präsidentenwahl in Serbien ist nur zögerlich angelaufen. Bis 14.00 Uhr hätten 29,2 Prozent der 6,7 Millionen Wahlberechtigten ihr Kreuz gemacht, berichtete der staatliche Sender RTS unter Berufung auf das Marktforschungsunternehmen Ipsos. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr. Klarer Favorit für das Präsidentenamt ist der amtierende Regierungschef Aleksandar Vucic, der bei einem Sieg nur sieben Monate nach Beginn seiner zweiten Amtszeit an die Staatsspitze wechseln würde. Vucic ist Vorsitzender der rechtskonservativen Regierungspartei SNS.

16:47 Nach Vergewaltigungsvideo Verdächtiger festgenommen

Chicago - Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung eines 15 Jahre alten Mädchens in Chicago live auf Facebook hat die Polizei einen 14-Jährigen festgenommen. Polizeisprecher Anthony Guglielmi schrieb auf Twitter, damit sei der erste von mehreren jugendlichen Verdächtigen gefasst. Der Junge werde sich wegen dreier Verbrechen verantworten müssen, schrieb die "Chicago Tribune". Rund 40 Menschen hatten der Tat in einem Live-Stream des sozialen Netzwerks zugesehen, ohne dass jemand die Polizei alarmierte. Es soll sich um bis zu sechs Täter handeln. Facebook hatte sich von dem Video distanziert.

16:45 Zahl der Pendler erreicht Rekord - München an der Spitze

Bonn - Die Zahl der Pendler in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert gestiegen. Das geht aus einer neuen Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn hervor. 2015 pendelten bundesweit 60 Prozent aller Arbeitnehmer zum Job in eine andere Gemeinde - im Jahr 2000 waren es 53 Prozent. Die meisten Pendler gibt es in München gefolgt von Frankfurt am Main. Auch der Weg zum Arbeitsplatz ist länger geworden. Die wachsenden Pendlerzahlen sind aus Sicht der IG BAU auch eine Folge falscher Wohnungspolitik.