Basel (sda). Mit einem neuen Förderprogramm sollen in der Region Basel vielversprechende Healthcare-Startups gefördert werden. Das Programm will den Jungunternehmen Zugang zur regionalen Life-Sciences-Wertschöpfungskette verschaffen. Das Beschleunigungsprogramm BaseLaunch wurde von Basel Area.swiss aufgegleist, der Innovationsförderung und Standortpromotion der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Jura. Unterstützt wird es von privaten Unternehmen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Ein Programmzyklus erstreckt sich über zwei Phasen und dauert 15 Monate. In den ersten drei Monaten werden Firmengründer mit bis zu 10 000 Franken unterstützt. Dabei entwickeln sie mit erfahrenen Unternehmern und Beratern ihre Geschäftsidee weiter. Für die zweite Phase sollen anschließend höchstens drei Startups ausgewählt werden. Diese erhalten bis zu 250 000 Franken an Fördergeldern. Ein Jahr lang können sie zudem in den Labors des regionalen Switzerland Innovation Park Forschungsdaten generieren.