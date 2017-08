Basel Frau in Basler S-Bahn belästigt

Nachrichten-Ticker

17:12 Reporterin: Neuer Felssturz in Graubünden

Bondo - Zwei Tage nach dem verheerenden Bergsturz in der Schweiz soll erneut Gestein im Hochgebirge abgebrochen sein. Am Berg Piz Cengalo sei eine neue Staubwolke zu sehen gewesen, berichtete eine Reporterin der Zeitung "Blick", die im Dorf Bondo nahe der Bergsturz-Stelle war. Die Geröll- und Schlammlawine direkt neben dem Dorf sei erneut in Bewegung geraten. Ob sich zu dem Zeitpunkt noch Retter auf der Suche nach den acht Vermissten in dem Gelände aufhielten, war unklar. Den ganzen Tag wurde dort nach den acht Vermissten gesucht. Unter ihnen sind vier Baden-Württemberger.

17:11 Dortmund einigt sich mit Barcelona über Dembélé-Transfer

Dortmund - Borussia Dortmund und der FC Barcelona haben sich grundsätzlich auf einen Wechsel von Fußballprofi Ousmane Dembélé geeinigt. Für den Transfer werde der BVB eine fixe Summe von 105 Millionen Euro plus eine weitere variable Entschädigung kassieren. Das gab der an der Börse notierte Bundesligist in einer Adhoc-Mitteilung bekannt.

17:08 Mindestens 25 Tote bei IS-Angriff auf Moschee in Kabul

Kabul - Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat haben bei der Erstürmung einer voll besetzten Moschee in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens 25 Menschen getötet. Mindestens 40 Menschen seien verletzt worden, hieß es vom Gesundheitsministerium. Die Zahlen könnten noch steigen. Der sunnitische IS reklamierte die Tat über sein Sprachrohr Amak für sich. Die Terrormiliz greift seit ihrem Aufkommen in Afghanistan vermehrt Versammlungen von Angehörigen der mehrheitlich schiitischen Minderheit der Hasara oder deren Moscheen an.

16:58 Australier geht in Uni mit Baseballschläger auf Studenten los

Sydney (dpa) – Während einer Uni-Vorlesung hat ein Student in Australiens Hauptstadt Canberra einen Baseballschläger gezückt und die Dozentin sowie Kommilitonen angegriffen. Drei Studenten und die Seminarleiterin seien schwer verletzt worden, berichtete die "Canberra Times". Das Motiv des 18-Jährigen war zunächst unklar, er wurde festgenommen und sollte verhört werden. Die Polizei lobte zugleich zwei Studentinnen und einen Studenten dafür, die Attacke gestoppt zu haben. Sicherheitskräfte auf dem Campus hielten den Angreifer anschließend fest, bis die Polizei kam.

16:48 Gabriel rät von Türkei-Urlaub ab - aber keine Reisewarnung

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel hat mit einer kritischen Äußerung zum Türkei-Tourismus für Verunsicherung gesorgt. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes betonte, das Ministerium bereite trotz der öffentlichen Ratschläge Gabriels zur Zeit keine förmliche Reisewarnung für die Türkei vor. Die erst kürzlich verschärften Reisehinweise würden aber fortlaufend aktualisiert. Gabriel hatte im "Bild"-Interview auf die Frage, ob er Bundesbürgern derzeit empfehlen würde, in der Türkei Urlaub zu machen, geantwortet: "Man kann das nicht mit gutem Gewissen machen zurzeit."