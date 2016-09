Basel. Fast möchte man sagen, die New Yorkerin Annie Goodchild sei mit ihrer Ausstrahlung, ihrer offenherzigen Art, ihrem internationalen Flair und ihrer faszinierenden Musik zu groß für die Schweiz. Doch für ein Leben in Basel hat sie sich vor dreieinhalb Jahren bewusst entschieden – und dafür, mit „A Random Physical Sensation“ ihre erste Solo-EP zu veröffentlichen.

Sie habe weniger lange gebraucht, um sich für den Umzug in die Schweiz zu entscheiden, als dass sie normalerweise über die Wahl eines Filmes nachdenke. „Mit kleinen Entscheidungen tue ich mich schwer – und bei extrem wichtigen Lebensentscheidungen bin ich total impulsiv“, sagte die Sängerin im Gespräch mit der sda.

Ihre Musik, die sie auf ihrer EP in Form von vier bezaubernden Nummern präsentiert, widerspiegelt diese Charakterzüge. Zum einen ist da die Sorgfalt, mit dem die Songs ausgewählt, arrangiert, gesungen, produziert geworden sind. Zum anderen zeugt deren stilistische Vielseitigkeit von der Fähigkeit, Impulsen zu folgen.

„A Random Physical Sensation“ umfasst vier Songs. Eine so überschaubare Anzahl, dass man die Nummern getrost einzeln beschreiben kann. „Black Swan“, der Titel mit dem, wie Goodchild sagt, „einfachsten Text, den ich jemals geschrieben habe“ und gleichzeitig der außergewöhnlichsten Melodie, hebt sich in mancher Hinsicht von den anderen ab.

Zum einen unterliegt er zu Beginn einer fernöstlichen Mystik, bevor sich in der Songmitte eine regelrecht fühlbare Wärme entfaltet – ähnlich wie wenn sich nach dem Regen die Wolken lichten und die Sonne zu strahlen beginnt und in einen rhythmischen, erneut orientalisch anmutenden Schluss übergeht. „Black Swan“ wird die nächste Single-Auskoppelung sein, verrät die Roots-Sängerin.

Die erste Single „Rooster“, zu der es auch einen Videoclip gibt, ist der sogenannt radiotauglichste der EP. Er drehe sich um die Höhen und Tiefen in einer Beziehung mit einem von Ängsten und Depressionen geplagten Menschen. „Dabei klingt der Song so happy“, sagt Goodchild, die in dem Text ihre eigenen Erfahrungen verarbeitet.

Das tut er. Der Einstieg weckt eine Art feierabendliche Sommerlaune, animiert zum Tanzen auf der Dachterrasse. Aber nur so lange bis einem ein Elektrobeat in seinen Bann und hinunter auf die Tanzflächen pulsierender Nachtclubs zieht.

Im Video ist Goodchild zu sehen, mit Frauen, die tanzen, sich streicheln, küssen. „Das sind alles gute Freundinnen von mir“, so die Musikerin. „Wunderschöne Frauen, die mir viel Kraft geben.“ Die Dreharbeiten, dieser „Tag der Selbstliebe“, hätte ihnen allen sehr gut getan.

Mit „Maneater“ hat Annie Goodchild ein beeindruckendes Cover untergebracht. Der Song, der im Original von dem in den 1980er Jahren erfolgreichen Pop-Duo Hall & Oates stammt, ist in seiner zarten Reggae-Version kaum wiederzuerkennen. „Ich wusste, der Song muss ganz anderer sein als das Original“, so Goodchild, die hofft, dass er eine Portion Humor auf das Album bringt.

„Greeneyed“ schließlich strahlt eine ähnliche Magie aus wie „Black Swan“. Mit ihrer mantelwarmen Stimme eröffnet Goodchild eine akustische Märchenwelt, die einem durch ein edles Schloss, einen mystischen Wald in eine friedliche Welt voller Sonnenschein und zwitschernder Vögel entführt. Das ist aber nur eine Möglichkeit, das Gehörte auszudrücken. Viele andere Beschreibungen wären ebenfalls passend. „Es fällt sogar mir selber schwer, meine Musik in Worte zu fassen“, gibt Annie Goodchild zu.

Hinsichtlich der Arbeit, die sie zuvor als Sängerin ihrer ehemaligen Band Melou oder Mitglied der Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, die zeitgenössischen Pop verjazzt, abgeliefert hat, kommt sie zum Schluss: „Meine Stil lässt sich nicht schubladisieren“. Warum auch? „Ich will meine Instrumente in so vielen Arten wie möglich spielen und auch gesanglich so viel wie möglich ausprobieren.“

„A Random Physical Sensation“ erscheint am heutigen Freitag