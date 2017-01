19:48 VW vor milliardenschwerer Einigung mit US-Behörden

Washington - Volkswagen steht im Abgasskandal vor einer weiteren Einigung mit US-Behörden. In Verhandlungen mit dem US-Justizministerium sieht ein Vergleichsentwurf Strafzahlungen in Höhe von rund 4,3 Milliarden Dollar vor, wie VW mitteilte.

18:43 Notstand in Krankenhaus: Patienten auf Fußboden behandelt

Neapel - Statt auf Liegen sind zwei Patienten nahe Neapel in einem Krankenhaus auf dem nackten Fußboden behandelt worden. Drei Verantwortliche des Krankenhauses in der Kleinstadt Nola sowie drei Ärzte seien entlassen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Für die Notfallpatienten waren den Berichten zufolge weder Betten noch Tragen frei. Der inzwischen suspendierte Direktor des Krankenhauses, Andreo De Stefano, verteidigte die Entscheidung der Mitarbeiter: Es sei besser gewesen, die Patienten auf dem Boden zu behandeln als gar keine Hilfe zu leisten.

18:16 Trauer um Roman Herzog: "Unbequem im positiven Sinne"

Berlin - Mahner, Antreiber und Mutmacher: Der frühere Bundespräsident Roman Herzog ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das bestätigte das Präsidialamt in Berlin. Die Spitzen des Staates und Politiker aus Regierung und Opposition würdigten ihn als unermüdlichen Werber für Reformen und als manchmal unbequemen Geist. Herzog stand von 1994 bis 1999 an der Spitze der Bundesrepublik. Zuvor war der im bayerischen Landshut geborene Jurist und CDU-Politiker Präsident des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe.