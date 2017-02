Der Pharmariese Roche schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnplus ab und lässt den Mitbewerber Novartis hinter sich. Der Gewinn stieg um sieben Prozent auf rund zehn Milliarden Franken, wie Unternehmenschef Severin Schwan gestern vor den Medien in Basel sagte.

Basel. „Wir haben alle unsere finanziellen Ziele erreicht“, kommentierte Schwan, die Jahresbilanz. Die Konzernverkäufe stiegen um vier Prozent auf 50,6 Milliarden Franken, bei den Gewinnen wurde ein Plus von sieben Prozent auf 9,7 Milliarden verzeichnet. Im Jahr 2015 konnte das Unternehmen keine so gute Bilanz präsentieren, damals wurden fünf Prozent weniger Gewinn eingefahren. Trotz hoher Investitionen in die Markteinführung und Entwicklung neuer Produkte wuchs 2016 der Kerngewinn je Titel um fünf Prozent, wie Alan Hippe, Chief Financial Officer, betonte. Aufgrund des „guten Ergebnisses“ beantragt der Verwaltungsrat eine Dividendenerhöhung auf 8,20 Franken je Aktie, kündigte Schwan an.

Trotz auslaufender Patente für Kassenschlager-Medikamente mit Milliardenumsätzen und dem Druck der neuen US-Regierung auf die Pharmaindustrie sieht der Roche-Chef das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt. Grund für die Zuversicht ist die Innovationskraft des Basler Konzerns.

Roche nimmt in vielen Bereichen eine Führungsrolle ein

„Wir haben wichtige Fortschritte in unserer Produkte-Pipeline erzielt. In weniger als einem Jahr haben wir vier neue Medikamente auf den Markt gebracht“, sagte Schwan, der im vergangenen Jahr rund 11,6 Millionen Franken verdiente.

Dass man bei der Herstellung neuer Wirkstoffe, insbesondere im Bereich der Krebstherapie, auf vielen Feldern eine Führungsrolle einnehme, betonte Daniel O’Day, CEO Roche Pharma. So habe Roche von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für fünf Indikationen ihrer Medikamente den Status eines Therapiedurchbruchs erhalten.

Ein weiterer Meilenstein sei im Mai vergangenen Jahres die Markteinführung von Tecentriq in den USA als erstes Krebsimmuntherapeutikum von Roche gewesen. Und auch 2017 will Roche zwei neue Medikamente auf den Markt bringen: Emicizumab gegen die Bluterkrankheit und Ocrevus gegen Multiple Sklerose. Insgesamt hat die Pharma-Division einen Umsatz von rund 39 Milliarden Franken gemacht, was einem Plus um fünf Prozent entspricht.

Des Weiteren erwarte Roche wichtige Studienergebnisse im Bereich der Immuntherapie. Was diese Wirkstoffsparte angeht, sprach O’Day sogar vom Anfang einer Revolution. Der Pharmariese hat derzeit zehn solcher Medikamente in der Entwicklung.

Auch für die Konzernsparte Diagnostik war das vergangene ein erfolgreiches Jahr, erklärte der Verantwortliche Roland Diggelmann. Die Division steigerte weiter ihre Verkäufe um sieben Prozent auf 11,5 Milliarden Franken. Insbesondere im Bereich Immundiagnostik wurde der größte Zuwachs registriert, verwies Diggelmann unter anderem auf das Zika-Virus in Lateinamerika. „Wir sind auf Kurs und können jedes Jahr neue Geräte auf den Markt bringen“, zeigte sich der Diagnostik-Chef zufrieden.

Beim Blick auf das laufende Geschäftsjahr äußerte sich Schwan bezüglich der zu erwartenden Gewinnentwicklung weniger optimistisch. Bei konstanten Wechselkursen rechnet das Unternehmen mit einem Verkaufszuwachs im tiefen bis mittleren einstelligen Bereich. „Die Volatilität wird in diesem Jahr sehr hoch sein“, so Schwan, die Dividende soll nach Möglichkeit aber erhöht werden.

Auf großes Interesse stieß bei der Medienkonferenz auch die Forderung der Trump-Regierung, verstärkt in den USA zu produzieren. Kritik übte dieser auch an den hohen Medikamentenpreisen. Schwan erklärte, dass Roche in den USA strategisch bestens positioniert sei. Darüber hinaus würden die USA auf Innovation setzen und den daraus resultierenden Mehrwert für Patienten weiterhin honorieren. Zudem habe das Unternehmen dort überproportional stark investiert, sprach Schwan von 25 000 Arbeitsplätzen und guten Rahmenbedingungen. Der Pharmariese erzielt in den USA rund 40 Prozent des Umsatzes. Politische Stabilität sei aber eine wichtige Voraussetzung für die Standortqualität.