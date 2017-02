Nachrichten-Ticker

19:44 UNHCR: Abschottung Europas bringt Flüchtende in Gefahr

Genf - Die Schließung der Balkanroute und verschärfte europäische Grenzkontrollen haben Flüchtende nach UN-Angaben in neue Gefahren gestürzt. Viele Menschen, die sich in ihrer Not an Schlepper wandten, hätten sich damit in teils gefährliche Situationen gebracht, berichtet das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Es gebe alarmierende Berichte von Flüchtlingen, die nach eigenen Angaben verschleppt und gegen ihren Willen festgehalten, missbraucht, gefoltert und erpresst wurden.

19:41 Block B von Akw Gundremmingen abgeschaltet

Gundremmingen - Wegen eines Zwischenfalls an einem Ventil ist Block B des Atomkraftwerks Gundremmingen in Bayern heute abgeschaltet worden. Nach Angaben der Betreiber waren zum Abschluss der Revision Prüfungen unter anderem an Sicherheits- und Entlastungsventilen durchgeführt worden. Im nuklearen Bereich habe eines der Ventile zur Prüfung korrekt geöffnet, aber nicht wieder verschlossen werden können. Der ausgetretene radioaktive Dampf sei in dem geschlossenen Sicherheitsbehälter verblieben, betonte ein Sprecher.

19:10 Dax leicht erholt zum Wochenauftakt

Frankfurt/Main - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach dem schwachen Abschluss der Vorwoche am Rosenmontag wieder etwas stärker zugegriffen. Der Dax gewann letztlich 0,16 Prozent auf 11 822,67 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,0626 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0587 US-Dollar festgesetzt.

19:03 Mattis übergibt Weißem Haus Plan zum Kampf gegen Islamischen Staat

Washington - US-Verteidigungsminister James Mattis hat dem Weißen Haus einen Plan zur Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat vorgelegt. Das bestätigte ein Pentagon-Sprecher. Mattis sollte demnach noch am selben Tag das so genannte Principals Committee des Nationalen Sicherheitsrates - eine Art Komitee der Behördenleiter - über den Inhalt der Strategie unterrichten. Davis wollte keine näheren Angaben zum Inhalt machen, der Plan sei vertraulich. US-Medien hatten spekuliert, dass Mattis die Entsendung weiterer Soldaten nach Syrien empfehlen könnte.

18:23 Bundesregierung will Flüchtlinge zur Rückkehr motivieren

Tunis - Die Bundesregierung will Menschen ohne Bleibeperspektive zur Rückkehr in ihre Heimatländer motivieren. Mit einem dreistelligen Millionenbetrag soll von März an ein umfangreiches Projekt des Bundesentwicklungsministeriums starten, das Menschen Anreize bieten will, Deutschland freiwillig zu verlassen. Ziel sei dabei auch die Integration im Herkunftsland, sagte ein Sprecher des Entwicklungsministeriums. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte dafür bereits im November 150 Millionen Euro bereitgestellt.