Riehen. Im Mai hat die Fondation Beyeler „Art Lab“ lanciert, eine Plattform für junge Leute im Alter von 15 bis 25 Jahren. Die erste Gruppe von Jugendlichen aus dem Dreiland hat im Laufe von neun Abenden ein eigenes Kunstvermittlungsprojekt realisiert und dieses mit Erfolg am diesjährigen Sommerfest präsentiert. Das Ergebnis zeige, dass das partizipative Format gut ankommt – sowohl bei den Teilnehmern wie auch bei den Museumsbesuchern, die sich im Kontakt mit den Jugendlichen zum ersten Mal in den ausgearbeiteten Workshops betätigen konnten, schreibt das Museum. Nun sucht das kreative „Denkatelier“ einen neuen Jahrgang junger, kunstbegeisterter Menschen, die während der Herbstmonate ein eigenes Projekt konzipieren. Es sollen weitere Art Labs folgen. Die erste Art-Lab-Gruppe hat am Sommerfest der Fondation Beyeler die Ergebnisse präsentiert. Zu den Angeboten zählten unter anderem ein Karten-Set mit gesammelten Gedanken von Museumsbesuchern zur aktuellen Ausstellung „Alexander Calder & Fischli/Weiss“ sowie ein Workshop, bei dem Alltagsobjekte abgeformt und Kerzen und Stiftehalter daraus modelliert wurden. Inspiriert von Fischli/Weiss‘ Fragenprojektion (Ohne Titel [Fragenprojektion], 1981– 2003; Saal 9), hat die Art-Lab-Gruppe Glückskekse mit Fragen des Künstlerduos an Museumsbesucher verteilt und sie diese großen und kleinen Fragen auf einer Wandtafel beantworten lassen. Der Grundgedanke von Art Lab ist simpel: Jugendliche sollen anderen Jugendlichen die Welt der Kunst näherbringen. Ausgehend von dieser Idee, hat die Kunstvermittlung der Fondation Beyeler das „Kunstlabor“ entwickelt, ein Programm, in dem sich Jugendliche und junge Erwachsene über mehrere Wochen einem Thema widmen und dazu ein Vermittlungsangebot für junge Leute umsetzen. Dabei werden sie von Kunstvermittlern des Museums begleitet; durch den Austausch mit Museumsmitarbeitenden haben sie zudem die Gelegenheit, einen Blick „hinter die Kulissen“ zu werfen. Ziel des Art Lab ist es, mit dem eigenen Projekt an die Öffentlichkeit zu treten und junge Leute für die Kunst zu begeistern. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmer der Gruppe werden mit den jeweiligen Ausstellungen, der Sammlung Beyeler, dem Schaffensprozess der Künstler, aber auch generell mit moderner und zeitgenössischer Kunst konfrontiert. „Durch das Art Lab habe ich mich nochmal auf eine ganz andere Weise mit Kunst auseinandergesetzt und mir über manche Dinge Gedanken gemacht, über die ich sonst nicht nachgedacht hätte“, berichtet Tatjana, eine Art Lab-Teilnehmerin der ersten Stunde. n Weitere Art Labs sind geplant. Mehr Informationen im Internet unter www. fondationbeyeler.ch/museum/art-lab