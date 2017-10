Basel Grenzacherweg: Neue Regelung

Riehen. Gegen die vom Riehener Gemeinderat beschlossenen neuen Signalisationen, also die Verkehrsführung, im Grenzacherweg und in der Rudolf-Wackernagel-Straße, sind keine Einsprachen eingegangen. Neu gilt im Grenzacherweg über die gesamte Länge in beide Richtungen ein Überholverbot. Zudem wurden in der Rudolf-Wackernagel-Straße zwei neue Zebrastreifen markiert.

Im Rahmen der umfassenden Bauarbeiten auf der Achse Äußere Baselstraße/Lörracherstraße wird seit Anfang des Jahres der Verkehr aus Lörrach in Richtung Basel umgeleitet. Die großräumige Umfahrung für den Transitverkehr erfolgt über die Zollfreistraße oder die A98. Der lokale Verkehr wird durch die Bettingerstraße/Rudolf Wackernagel-Straße umgeleitet.

Anwohner des Grenzacherwegs, welche ebenfalls durch Mehrverkehr belastet sind, haben in einer Petition an den Einwohnerrat unter anderem ein generelles Überholverbot im Grenzacherweg gefordert. Diesem Anliegen wird der Gemeinderat nun mit einem Überholverbot gerecht. Bisher galt nur ein Überholverbot der Busse an den Bushaltestellen aufgrund der Sicherheitslinien. Mit dem neuen durchgehenden Überholverbot sollen riskante Überholmanöver verhindert werden. In einer Petition des neu gegründeten Quartiervereins Ost wurden zusätzliche Zebrastreifen in der Rudolf-Wackernagel-Straße gewünscht. Als flankierende Maßnahme zur Umleitungsstrecke wurden diese Woche zwei neue Zebrastreifen ausgewiesen.