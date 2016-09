Von Irene Widmer Basel. Charles Ferdinand Ramuz’ „Farinet“ wurde schon öfter dramatisiert, aber wohl noch nie so betörend inszeniert wie von Nora Schlocker am Theater Basel. Sie verfremdet die Volkshelden-Romantik mit den Mitteln der Groteske und des Slapsticks. Das Premierenpublikum war hin und weg. Auf der Bühne steht eine Alphütte. Die Fassade hebt sich, drinnen jodeln im beleuchteten Theaternebel eine Handvoll Leute in trachtenähnlichen Outfits. Wären da nicht die kasperlmäßig rot geschminkten Bäckchen, die übergroße Unterhose des Großvaters und die Dissonanzen im Gesang, man müsste es ein Idyll nennen. Es ist die Dorfbeiz, die in Reto Fingers Bühnenversion von „Farinet oder Das falsche Geld“ wie ein Refrain immer wieder erscheint. Hier wird berichtet, was draußen geschieht, und hier wird der Mythos Farinet beschworen. „Farinets Gold ist besser als das Gold der Regierung“ lautet der erste Satz. „Er hat das Recht, falsches Geld zu machen.“ Denn Notengeld kann entwertet werden, während Farinets Goldmünzen real sind. Alle lieben Farinet, selbst die Gestirne Alle lieben Farinet, selbst die Gestirne: Als er aus dem Gefängnis ausbrach, verdunkelte sich der Mond absichtlich, um den Flüchtling nicht durch sein Licht zu verraten, erzählt die Serviertochter in einem langen, pathetischen Bericht. Diese Joséphine steht im Fokus von Fingers Version. Sie hat dem Falschmünzer zur Flucht aus dem Käfig verholfen. Der aber rühmt sich vor den Dorfbewohnern, er sei „ganz auf sich gestellt“ gewesen. Als wäre das nicht genug, ersetzt er Joséphine in seinem Herzen durch ein jüngeres Modell, das laszive Nymphchen Thérèse. Statt mit seiner bewährten Fluchthelferin vor den anrückenden Landjägern zu türmen, erwägt er sogar, sesshaft zu werden und eine Familie zu gründen. Er, der Freiheitsheld, der alles Biedere verachtet und nur seine eigenen Gesetze und diejenigen der Natur anerkennt! Die Gegenmaßnahmen, die Joséphine trifft, kosten Farinet das Leben, doch den Heldentod stirbt er mit triumphierendem Enthusiasmus. Joséphine dagegen wird aus dem Dorf gejagt und in den Kerker geworfen. In Reto Fingers Version hat Farinet etwas Fanatisches. Er versteht es, seinen eigenen Mythos zu kultivieren. Als er behauptet, die Berggipfel selber hätten seine Falschmünzerei mit zustimmendem Nicken legitimiert, nickt die Gemeinde ehrfürchtig mit. Folgerichtig verleiht der Schauspieler Nicola Mastroberardino dem Herzensbrecher den Nimbus eines selbstverliebten Superstars. Cathrin Störmer als Joséphine agiert am anderen Ende der Emotionsskala – bis zur Verausgabung bäumt sie sich immer wieder auf. Auch die übrigen Darsteller – Andrea Bettini, Mario Fuchs, Martin Hug und Leonie Merlin Young – haben einiges auszuhalten, spielt doch jeder drei verschiedene Rollen. Angestrengt wirkt das dennoch nie, denn Schlockers Regieeinfälle tragen immer wieder zur Entspannung bei. Ein Geschlechtsakt wird beispielsweise simuliert, indem Mann und Frau die Karabinerhaken ihrer Kletterausrüstung aneinanderhängen. Und wenn der lüsterne Farinet Thérèse stalkt, gleitet der Schatten seiner Hand liebkosend über ihren nackten Rücken. Nicht enden wollender Zuschauerapplaus Kongenial unterstützt werden Spiel und Regie durch Jessica Rockstrohs Bühnenbild und Kostüme: Hütte und Trachten sind relativ eng an der Realität, werden aber durch leichte Verschiebungen verfremdet. Das Idyll ist ramponiert – das könnte auch die Devise des Stücks sein. Der Applaus an der Premiere vom Freitag wollte schier nicht enden. Nachdem das Team zwölf Mal herausgeklatscht worden war, hörte man auf zu zählen. n weitere Termine: 22. und 28. September sowie 5., 14. und 22. Oktober im Schauspielhaus Kleine Bühne; www.theater-basel.ch