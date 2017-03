Basel Hervorragender Start der Monet-Ausstellung

Riehen. Die im Januar eröffnete Monet-Ausstellung in der Fondation Beyeler entwickelt sich laut einer Mitteilung zum Publikumsrenner: Am Dienstag wurde der 100 000 Besucher der Ausstellung des berühmten französischen Künstlers Claude Monet im Museum mit den Seerosenteichen in Riehen bei Basel begrüßt. Die 24-Jährige Julia Weldemann aus Freiburg, die anlässlich des 20. Geburtstages der Fondation Beyeler in den Genuss des Gratiseintritts in das Museum kam und die Ausstellung mit ihrer Freundin besuchte, wurde als Preis eine Mitgliedschaft im Young Art Club überreicht. „Ich habe zum ersten Mal etwas gewonnen“ so die junge Dame freudig, die sich vor ihrem Lieblingswerk Felsvorsprünge bei Port-Domois fotografieren liess.

In der Ausstellung, die noch bis 28. Mai zu sehen ist, sind mehr als 62 Gemälde Monets aus Museen und Privatsammlungen in Europa, Amerika und Asien vereint.

Aus Anlass des 20. Geburtstags der Fondation Beyeler ist dieses Frühjahr die originale Ausstellung der Sammlung Beyeler zu sehen, wie sie vom Gründer Ernst Beyeler zur Eröffnung des Museums 1997 eingerichtet wurde. 2017 ist der Eintritt für junge Menschen bis 25 Jahre dank der Unterstützung der Basler Kantonalbank BKB für alle Ausstellungen kostenlos. Darüber hinaus gewährt ein Kombi-Ticket für 60 Schweizer Franken Eintritt in alle Ausstellungen zu vergünstigten Konditionen. Bayer ermöglicht die Organisation von mehreren Konzerten mit legendären Musikern.

Am 7. April kommt der französische Schauspieler Lambert Wilson – bekannt aus Filmen wie Matrix, Flawless, Von Menschen und Göttern und kürzlich Jacques - Entdecker der Ozeane – in die Fondation Beyeler, um aus den Briefen von Monet zu lesen. Tickets können unter www.fondationbeyeler.ch bestellt werden. Der Familientag mit Spezialprogramm zur Monet-Ausstellung findet am 9. April statt.