Basel Historischer Anschauungsunterricht

Von Michael Werndorff

Aufregende Gladiatorenkämpfe, Handwerker inmitten von provisorischen Werkstätten, liebevoll dekorierte Marktstände und Musiker mit authentischen Instrumenten sowie Tänzerinnen in farbenfrohen Kostümen: Vielfältig präsentierte sich die nunmehr 22. Auflage des größten Römerfests in der Schweiz.

Augst/Kaiseraugst. Tausende Besucher aus nah und fern haben sich bei spätsommerlichem Wetter am Wochenende wieder auf eine Zeitreise in die Antike begeben, die im Rahmen des Römerfests in Augusta Raurica wieder zum Leben erwachte. Ob packende Kämpfe der Gladiatoren oder Streitwagenrennen für die kleinen Besucher –­ das vielfältige Angebot sorgte für beste Unterhaltung und zugleich historischen Anschauungsunterricht, den rund 700 Mitwirkende beim größten Schweizer Fest dieser Art ermöglichten.

Gäste wie Mitwirkende reisten von nah und fern an, so auch Max Finkbeiner, Legionär der Gruppe „Legio 22 Bitburg“, und im wahren Leben Student der Biomedizin. Unter Fellmütze und seinem rund zehn Kilogramm schweren Brustpanzer, der sogenannten Lorica, ist es ziemlich heiß. Die Schweißperlen rinnen dem jungen Mann übers Gesicht, „aber das gehöre einfach dazu“, sagt der Römerfan, der sich seit sechs Jahren intensiv mit dem Leben der Legionäre befasst. Von Wissenschaftlern werde er und seine Gruppe keineswegs belächelt, erklärt der Student. Vielmehr bestehe ein enger Austausch über Erkenntnisse, die bisweilen die Hobby-Legionäre bei Selbstversuchen sammeln würden, ergänzt Gruppenmitglied Stefan Schneider.

Der Schweizer hat sich intensiv mit dem Marschgepäck der Legionäre auseinandergesetzt und ist zu dem Schluss gekommen, dass in der Fachliteratur hier und da Korrekturen gemacht werden müssten. So könne es nicht sein, dass ein Legionär Ausrüstung mit einem Gesamtgewicht von rund 60 Kilogramm zu schultern hatte, allenfalls die Hälfte sei es gewesen, ist er überzeugt.

Woher die Begeisterung für die Antike rührt? „Ganz einfach. Das Leben in der Antike fasziniert mich schon seit meiner Kindheit, und ich will nicht nur trockene Theorie aus Büchern, sondern mich in das Leben der Legionäre hineinversetzen können“, erklärt Schneider seine Motivation, sich mit Gleichgesinnten bei Römerfesten in ganz Europa zu präsentieren. Uns das kostet: Für eine originalgetreue Ausrüstung mit Helm, Brustpanzer, Schwert, Dolch und weiteren Ausrüstungsgegenständen zahlen die Hobbylegionäre zwischen 10 000 und 40 000 Franken. Je höher der Rang, desto aufwendiger und teurer die Ausrüstung.

Mit weit weniger Ausrüstung kommen die Gladiatoren aus: Helm, Schild, Hieb- und Stichwaffe sowie ein Netz und natürlich Kraft und Technik. Über die ist relativ viel bekannt, erklärt Mark Schrader, Chef der Gladiatorenschule Amor Mortis, die zum dritten Mal bei Römerfest ihr Können präsentierte.

So muss es gewesen sein, Brot und Spiele für die sensationshungrigen römischen Bürger, die gebannt dem Geschehen folgten. Angestachelt vom Applaus der Zuschauer traten die Gladiatoren gegeneinander an – mit Waffen und Rüstungen, die den Originalen genau nachempfunden waren, nur Blut floss zum Glück keins.