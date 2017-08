Basel Historischer Gasthof brennt

Basel (sda). Im Keller des historischen Gasthofs zum Goldenen Sternen in Basel ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden. Eine Mitarbeiterin hatte um 17.30 Uhr im Restaurant am St. Alban-Rheinweg Rauchgeruch wahrgenommen, wie die Basler Staatsanwaltschaft gestern mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Weshalb der Brand in der Wäscherei im Keller ausgebrochen war, ist noch unklar.