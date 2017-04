Basel Hochkarätige Gäste aus Spanien

Nachrichten-Ticker

08:47 Frau landet mit Auto in Schlafzimmerbett

Pfullingen - Eine 21-Jährige ist bei einer Irrfahrt mit dem Auto in dem Schlafzimmerbett einer Familie in Pfullingen in Baden-Württemberg gelandet. Die junge Frau sei schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich, sagte ein Sprecher am Morgen. Sie habe gestern Abend aus nochungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei von der Straße abgekommen. Danach fuhr sie 250 Meter über eine Wiese, krachte schließlich durch die Wand des Wohnhauses und kam mit dem Fahrzeug auf dem Bett zum Stehen. Die Bewohner waren zwar zu Hause, zum Glück aber noch nicht schlafen gegangen.

08:46 Messerattacke im ICE bei Aschaffenburg - Motiv unklar

Aschaffenburg - In einem fahrenden ICE-Zug hat ein Mann kurz vor Aschaffenburg in Bayern einen anderen Reisenden mit einem Messer angegriffen und verletzt. Mehrere Polizisten und Bundeswehrsoldaten, die auch im Zug saßen, überwältigten den alkoholisierten Angreifer. Ein politischer oder terroristischer Hintergrund könne nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 43-jährigen Niederländer. Er attackierte das Opfer, einen 27-jährigen Briten, nach ersten Erkenntnissen grundlos mit einem Messer.

Stockholm - Der nach dem Anschlag in Stockholm festgenommene Mann hat nach Polizeiangaben "wahrscheinlich" den Lkw gesteuert, der gestern in eine Menschenmenge gerast war. Das sagte ein Polizeisprecher dem schwedischen Radiosender SR. Der Mann steht unter Terrorverdacht. "Wir können nicht ausschließen, dass weitere Personen festgenommen werden, aber wir sehen keine Hinweise, dass eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht", sagte der Sprecher weiter. Bei dem mutmaßlichen Terroranschlag in der schwedischen Hauptstadt waren vier Menschen getötet und 15 verletzt worden.

Stockholm - Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Stockholm wehen den ganzen Tag lang alle Flaggen auf Halbmast. Das habe die Stadt gemeinsam mit dem Reichstag, der Regierung und dem Stockholmer Schloss entschieden, hieß es. Im Besuchereingang des Rathauses soll zwischen 10 und 15 Uhr ein Kondolenzbuch ausliegen, in dem Bürger ihr Beileid bekunden können. In einer Einkaufsstraße in der schwedischen Hauptstadt waren gestern vier Menschen getötet und 15 verletzt worden, als ein Lkw erst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast war. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Stockholm - Nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm mit vier Toten steht ein festgenommener Mann unter Terror- und Mordverdacht. Bis Dienstagmittag haben die Ermittler nun Zeit, ihn zu verhören, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Dann muss die Anklage spätestens entscheiden, ob er einem Haftrichter vorgeführt werden soll. Ein gekaperter Lastwagen war gestern Nachmittag in einer großen Einkaufsstraße in der Stockholmer Innenstadt zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Dabei wurden vier Menschen getötet und 15 verletzt, neun von ihnen schwer.