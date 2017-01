Basel (sat). Basler Hotelgäste kommen seit Anfang dieses Jahres in den Genuss kostenlosen Surfens in der Innenstadt. Basel Tourismus hat mit den Partnern iwb und network41 neun Wlan-Hotspots eingerichtet, bis Ende 2017 sollen es 20 sein.

„Ein drahtloser Internetzugang gehört heutzutage zu den meistgefragtesten Dienstleitungen im Tourismus. Das Angebot ermöglicht unseren Gästen ohne hohe Roaming-Gebühren auf praktische Applikationen oder Karten zurückzugreifen und unterstreicht die Willkommenskultur der Stadt“, sagt Tourismus-Direktor Daniel Egloff. Basel Tourist ist aktiv geworden, nachdem der Kanton Basel-Stadt im Jahr 2014 die Errichtung eines flächendeckenden Wlan-Netzes aus Kostengründen abgelehnt hatte. Die Kosten wurden damals auf 7,6 Millionen Franken beziffert – es wäre allerdings allen Baslern zugute gekommen.

Von den Wlan-Hotspots profitieren nun nur die Basler Übernachtungsgäste, daher ist auch die Kostenfrage eine andere. Für die technische Installation aller 20 Hotspots rechne man mit Kosten in Höhe von 200 000 Franken, hinzu kommen jährlich 50 000 Franken an Verbindungskosten, erklärt Egloff. Das Projekt wird über die Gasttaxe finanziert, deshalb ist die Nutzung den Hotelgästen vorbehalten. Den Zugangscode gibt es beim Check-in.

Die Hotspots des „Guest WiFi Basel“ wurden jeweils in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Plätzen der Stadt installiert. So gibt es etwa bereits am Marktplatz, beim Tinguely-Brunnen, am Kleinbasler Rheinufer sowie vor der Fondation Beyeler kostenfreies Wlan. Bei der Erstbenutzung müssen die Touristen das Netzwerk vor Ort manuell anwählen, danach erkennt das Smartphone das Netzwerk an allen Standorten automatisch.

Verlaufen oder langes Suchen gibt es für Basler Übernachtungsgäste also fortan nicht mehr. Infos über Sehenswürdigkeiten oder Wegbeschreibungen können einfach per Wlan über die App abgerufen werden. Und vielleicht kommen Basler Bürger auch bald in den Genuss kostenfreien Surfens. Egloff hält dies zumindest für möglich: „Wenn der Kanton sich dazu bereiterklären sollte, die entsprechenden Mehrkosten für eine Öffnung des Netzes zu tragen, machen wir dieses gerne auch für die Einwohner zugänglich.“

In anderen Schweizer Städten gibt es dies bereits: Die Stadt Luzern beispielsweise betreibt seit 2006 ein öffentliches Wlan.