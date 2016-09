Die Internationale Bauausstellung Basel 2020 wird konkret. Die Bevölkerung kann sich über laufende und zukünftige Projekte im Rahmen der IBA Basel Expo in der Basler Voltahalle informieren sowie Ideen und Wünsche einbringen. Die Eröffnung ist am morgigen Samstag.

Basel. Brille aufsetzen und losfliegen – Besucher der IBA Basel Expo können mit einem virtuellen Flugsimulator die IBA-Landschaft aus der Vogelperspektive erkunden. Die Organisatoren wollen in einer multimedialen und interaktiven Ausstellung die aktuelle und zukünftige Stadt- und Raumentwicklung des Dreilands aufzeigen. „Die Besucher sollen Einblicke in die Arbeit der IBA gewinnen und aktiv an den Projekten teilhaben“, erklärte gestern im Rahmen einer Medienkonferenz Monica Linder-Gurnaccia, Geschäftsführerin der IBA Basel, den Sinn der Ausstellung. Die Ausstellungsmacher haben sieben multimediale Stationen vorbereitet, an denen Besucher anhand von virtuellen Karten, Videofilmen oder Projektionen den Stand der aktuellen Projektplanungen miterleben können. „Raumplanung muss kommuniziert werden. Wenn beispielsweise in Weil am Rhein ein neuer Bahnhof gebaut wird, dann betrifft das auch die Menschen Hüningen“, erläuterte Linder-Gurnaccia das Konzept der IBA. Diese lege großen Wert auf den Dialog mit den Bürgern des Dreilandes.

Die Ausstellungseröffnung ist der Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe, die der Bevölkerung bis zum 20. November die Möglichkeit geben soll, sich über die 19 nominierten Projekte zu informieren, die während der IBA 2020 präsentiert werden.

Planungen im Dialog

Mit dem 24-Stops-Kunstweg zwischen Weil am Rhein und Riehen sowie dem Rheinuferweg von der Dreirosenbrücke bis Hüningen und der Regio Grüngürtel sind schon drei Projekte von insgesamt 32 IBA-Vorhaben realisiert. Viele Projekte beruhen auf den Ideen der Bevölkerung, die von Anfang an in den Entscheidungsprozess über die Entwicklung des Dreilands mit eingebunden wurde. „Diskussionen über Umsetzungen von Projekten wie zum Beispiel der Rheinweg zwischen Grenzach-Whylen und Steinen zeigen die Akzeptanz“, verwies Klaus Eberhardt, IBA Vizepräsident und Bürgermeister von Rheinfelden, auf das Interesse der Menschen an großen Infrastrukturvorhaben.

Neben dem Dialog mit der Bevölkerung steht das Erleben des IBA-Projektgebiets, das sich von Basel, über Müllheim bis hinein ins Wiesental erstreckt, im Mittelpunkt der Ausstellung. „Wir wollen ein Bewusstsein für die Euroregion Basel Dreiland schaffen und Grenzen überwinden“, betonte Linder-Gurnaccia. Dieses Bewusstsein will in der Ausstellung eine Projektionsfläche vermitteln, mit der sich die Besucher unmittelbar in die Landschaft oder auch in die Stadt hineinversetzen lassen können. Eine interaktive Karte will dem Publikum darüber hinaus verdeutlichen, wie das Dreiland in der Vergangenheit aussah und wie es sich in der Zukunft verändern wird.

Die grenzüberschreitende Raum-, Städte- und Landschaftsplanung ist das Alleinstellungsmerkmal der IBA, die ein Schlüssel für die zukünftige Entwicklung der Region ist, bemerkte IBA Präsident Hans-Peter Wessels. Insgesamt sind 65 Gebietskörperschaften mit ihren Projekten an der IBA beteiligt.

Weitere Infos unter www.iba-basel.net.