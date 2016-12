Elisabeth Schneider-Schneiter ist vor wenigen Tagen einstimmig zur zukünftigen Präsidentin der Handelskammer beider Basel (HKBB) gewählt worden. Sie ist die erste Vertreterin der CVP, die dieses Amt übernimmt.

Basel. Schneider-Schneiter wird Mitte nächsten Jahres Thomas Staehelin als Präsidentin der HKBB ablösen. Von Beruf Juristin, gehörte sie seit 1999 dem Landrat des Kantons Basel-Landschaft an, den sie im Amtsjahr 2006/07 auch präsidierte. Von 2007 bis 2010 stand sie weiter der CVP/EVP-Fraktion im Landrat vor. Ende 2010 rückte Schneider-Schneiter für die zurückgetretene Kathrin Amacker in den Nationalrat nach. Die neue HKBB-Präsidentin wohnt in Biel-Benken, ist verheiratet und Mutter zweier Kinder.

Dominik Vorhölter hat mit der 52-Jährigen über ihre Pläne und Visionen gesprochen.

Welche Eigenschaften und Qualifikationen bringen Sie mit, die Sie für das Amt der Präsidentin der Handelskammer beider Basel besonders auszeichnen?

Ich bin sowohl in der regionalen wie auch in der Schweizer Wirtschaft gut vernetzt und weiß als Nationalrätin, wie Bundesbern tickt. Somit kann ich dazu beitragen, den wirtschaftspolitischen Anliegen der Region in Bern zusätzlich Gehör zu verschaffen. Wie der amtierende Präsident Thomas Staehelin möchte ich Brücken bauen, zwischen Branchen und Regionen vermitteln. Als Mittepolitikerin bringe ich große Erfahrung mit, Mehrheiten für wirtschaftspolitische Themen und Anliegen zu schaffen.

Frau Schneider-Schneiter, was hat Sie dazu motiviert, der Handelskammer beider Basel als Präsidentin vorzustehen?

Die Handelskammer beider Basel ist als starke, verlässliche Partnerin der Wirtschaft in Basel-Stadt und Baselland gut positioniert. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich für dieses wichtige Mandat berufen wurde und es ab Mitte nächsten Jahres ausüben darf. Als Präsidentin der Handelskammer kann ich mich sehr direkt für die konkreten wirtschaftlichen Anliegen unserer Region und der Schweiz einsetzen. Geht es einer Region wirtschaftlich gut, bringt dies eine hohe Lebensqualität mit sich, von der wir alle profitieren.

Sehr wichtig ist auch ein gutes Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft. Als Nationalrätin und künftige Präsidentin der Handelskammer kann ich beide Perspektiven einbringen und Politik und Wirtschaft näher zusammenbringen.

Welche Pläne haben Sie, welche Themen wollen Sie langfristig anpacken?

Die Handelskammer beider Basel leistet sehr gute Arbeit. Dies möchte ich mit dem Vorstand und der Geschäftsstelle so weiterführen. Zusätzliche Akzente werde ich beispielsweise in der Außenwirtschaft und der Exportförderung setzen. Wichtig sind dabei der Erhalt der Bilateralen, aber auch Freihandelsabkommen und Investitionsschutzabkommen mit Drittstaaten.

Zudem werde ich mich dafür einsetzen, dass unsere Anliegen als Wirtschaftsregion mit der höchsten Wertschöpfung pro Kopf in der Schweiz in Bundesbern Beachtung finden. Denn immer mehr für unsere Region wichtige Dossiers werden in Bundesbern entschieden.

Welches sind aktuelle Herausforderungen für die Wirtschaftsregion Basel und für die Handelskammer?

Zukunftsgerichtete, offene wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen sind für unsere Unternehmungen lebenswichtig. Als aktuelle zentrale Themen sehe ich die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III und der Masseneinwanderungsinitiative. Aber auch eine grundsätzliche Reform des Arbeitsrechtes werden Politik und Wirtschaft künftig fordern.

Zudem müssen wir sicherstellen, dass wir in unserer Region auch in Zukunft über attraktive Wirtschaftsflächen für Gewerbe und Industrie verfügen. Eine gute grenzüberschreitende Verkehrsanbindung mit Straße und Schiene ist ebenfalls zentral. Hier müssen wir bewirken, dass der Bund in die nötigen Infrastrukturen wie Rheintunnel und Herzstück investiert. Und auch einem guten Bildungssystem müssen wir das nötige Gewicht geben, sei dies mit einer starken Universität Basel, einer attraktiven Fachhochschule Nordwestschweiz oder mit einer noch engeren Zusammenarbeit mit der ETH.

Stichwort Vernetzung in beziehungsweise mit Bern: Inwieweit hat die Handelskammer beider Basel durch Sie künftig das Potenzial, die Wirtschaftsregion Basel – und im Besonderen Projekte wie beispielsweise das „Herzstück“ – voranzubringen?

Als Präsidentin der Handelskammer beider Basel werde ich nahe am wirtschaftspolitischen Geschehen sein, werde mich insbesondere auch mit unseren Vorstandsmitgliedern über die Anliegen unserer Region austauschen und diese als Nationalrätin in Bern vertreten. Meine Kenntnisse, Erfahrungen und mein Netzwerk – auch in meiner Funktion als Vizepräsidentin der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats – kann ich wiederum in meine Arbeit als Präsidentin der Handelskammer einbringen. Ich bin mit den für unsere Region wichtigen Dossiers und Projekten gut vertraut und vertrete diese mit Herzblut – insbesondere auch in Bundesbern.

Ist es für Sie etwas besonders, die erste Präsidentin der Handelskammer zu werden?

Ja, es ist für mich etwas Besonderes zum Präsidium der Handelskammer beider Basel berufen und als künftige Präsidentin gewählt worden zu sein. Es ist mir aber auch wichtig, dass für die Findungskommission das Geschlecht kein Auswahlkriterium für dieses Amt darstellte. Ich werde mich – genauso wie meine Vorgänger in der langen Geschichte der Handelskammer auch – engagiert für die wirtschaftlichen Anliegen unserer Region einsetzen.