Von Dominik Vorhölter Während eines Spaziergangs am Rhein entlang, stand Facio plötzlich vor dem Café „Pulpo“, das den gleichen Namen wie seine neue Single trägt. „Ich dachte, was ist denn hier los, bin dann rein und habe mich vorgestellt“, erinnerte sich der Musiker, der mit bürgerlichen Namen Frank Zirngibl heißt. Der gebürtige Münchener war, wie er erzählt gerade erst in Basel angekommen, mit den Plänen eine neue EP aufzunehmen. „Ich habe ihn dazugedrängt den Song hier neu aufzunehmen, weil er die mediterrane Stimmung und Easy-Going-Atmosphäre sehr gut rüberbringt“, fügte Eva Matt, die Besitzerin des Mütter- und Spiel-Cafés am Oberen Rheinweg hinzu. In ihrem Lokal „Pulpo“ bietet sie Müttern die Chance sich auf einen Café am Rhein zu treffen und dabei ihre Kinder nicht aus den Augen zu verlieren, für die es im Café ein extra Spielzimmer gibt. „Ich versuche mit meinem Café das mediterrane Flair von Basel aufzugreifen“, beschreibt Matt das Café-Konzept. Die beiden stellten sehr schnell fest, dass ihre beiden Projekte zueinander passten. Die sommerlich klingenden Lieder des Sängers, Gitarrist und Bassisten Facio liefen, wie er erzählt, in England und in Griechenland im Radio. Das medierrane Thema begleitet den Münchener, seitdem er Musik macht. „Ich habe immer vom Strand geträumt und eine Sehnsucht gehabt“, erklärt Zirngibl. Jetzt will er mit seiner Musik in Basel ankommen. Facio, der gerade aus England nach Basel umgezogen war, hatte gleich Anschluss und einen Zugang zum neuen Publikum gefunden, denn Eva erlaubte ihm und seiner Band, während der Feierlichkeiten zum Schweizer Nationalfeiertag vor ihrem Café zu spielen. „Das war schon ein irrer Zufall. Ich spiele im ’Pulpo’ mein Lied ’Pulpo’“, erinnerte sich der deutsche Musiker, der am liebsten auf Spanisch singt. Spunk verlost fünf CDs der neuen Single Die neue Aufname seiner neuesten Single „Pulpo“ ist seit kurzem im Online-Handel erhältlich. Die Spunk-Redaktion verlost fünf Exemplare. n Wenn Ihr eine CD haben wollt, schreibt uns eine Mail an spunk@verlagshaus-jaumann.de