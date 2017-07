Basel In Basel sinken die Preise

Nachrichten-Ticker

18:56 Über eine Million Euro für Opfer von Berliner Terroranschlag

Berlin - Mehr als eine Million Euro sind bisher für Betroffene und Hinterbliebene des Terroranschlags vom Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche bewilligt worden. Das geht aus einem Zwischenbericht des Opferbeauftragten Kurt Beck hervor. Demnach haben bis zum 21. Juni 119 Menschen einen Antrag auf Entschädigung gestellt, 111 davon seien bereits bewilligt. Viele der Betroffenen seien psychisch traumatisiert, manche nicht mehr arbeitsfähig, hieß es. Auf dem Weihnachtsmarkt hatte der Terrorist Anis Amri mit einem Lastwagen elf Menschen getötet und knapp hundert schwer verletzt.

18:51 Furcht vor strafferer Geldpolitik belastet den Dax

Frankfurt/Main - Sorgen um eine straffere Geldpolitik in Europa haben den deutschen Aktienmarkt wieder fest im Griff. Der Leitindex Dax rutschte im Handelsverlauf zeitweise um mehr als 1 Prozent in die Verlustzone. Mit einem Abschlag von 0,58 Prozent ging er schließlich bei 12 381 Punkten aus dem Tag. Der Euro pendelte am frühen Abend um die Marke von 1,14 Dollar.

18:48 Merkel und Trump treffen am Vorabend des G20 zusammen

Hamburg - US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel sind am Vorabend des G20-Gipfels in Hamburg zu einer Unterredung zusammengekommen. Das Gespräch in einem Hamburger Hotel sollte rund 45 Minuten dauern. Merkel begrüßte den Gast aus den USA am Eingang. Anschließend schüttelten sich beide vor Fotografen die Hände. Bei den Gesprächen dürfte es unter anderem um Probleme des internationalen Handels und um Klimaschutz gehen. Merkel hatte zuvor angedeutet, dass es beim Gipfel auch um die Syrien-Frage gehen könnte.

18:07 Flüchtlingskrise: Italien prallt mit Hilferuf ab

Tallinn - Neuer Rückschlag für Italien: Gerettete Migranten aus dem Mittelmeer sollen nicht in andere europäische Häfen gebracht werden. Die Regierung in Rom blitzte bei einem Innenministertreffen in Tallin mit der Forderung ab, Schiffe mit Migranten auch in andere EU-Häfen umzuleiten. "Das unterstützen wir nicht", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière im estnischen Tallinn bei einem Treffen mit seinen europäischen Kollegen. Rückendeckung erhielt Rom bei Plänen zur stärkeren Kontrolle von privaten Seenotrettern.

17:42 Verkehrschaos bei Ankunft der G20-Delegationen in Hamburg

Hamburg - Mit dem Eintreffen der ersten Delegationen zum G20-Gipfel ist es in Hamburg zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen. "Der Verkehr kommt in weiten Teilen des Stadtgebiets vorübergehend zum Erliegen", sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei errichtete Straßensperren, die bis in den Abend aufrecht erhalten werden sollten. Die Hamburger Hochbahn rief Autofahrer auf Twitter dazu auf, auf Bus und Bahn umzusteigen. Auch der Hamburger Flughafen warnte Reisende vor Staus bei der Anreise zum Flughafengelände.