Lange haben sie sich für ihr drittes Album Zeit gelassen, aber jetzt sind sie wieder da: Das Londoner Trio „The xx“ tourt momentan mit ihrem neuen Album „I See You“ im Gepäck durch Europa und macht am 18. Februar auch Halt in der St. Jakobshalle Basel.

Ganze vier Jahre hat es gebraucht, bis das Album „I See You“ Anfang dieses Jahres das Licht der Welt erblickte. Und auch hier zeigen „The xx“ wieder: sie lassen sich nur schwer in eine Schublade stecken. Indie? Pop? Rock? Egal. Die Band selber beschreibt ihre Musik als „whatever you want it to be“.

„The xx“ sind eine im Jahr 2005 gegründete Band aus dem Südwesten Londons. Die Bandmitglieder stammen aus dem Londoner Stadtteil Putney und gingen gemeinsam zur Schule. Bereits im Alter von 15 Jahren übten sie zusammen im Probenraum ihrer Schule und traten vor Publikum auf. Drei Jahre später hatten sie einen Plattenvertrag und wurden vom New Musical Express als Konzerttipp genannt. Mit ihrem Debütlied „Crystalised“ machten sie Anfang 2009 auch im Internet auf sich aufmerksam. Im selben Jahr stellten sie auch ihr Debütalbum „xx“ fertig, das sie größtenteils selbst produzierten und abmischten. Mit Songs wie „Basic Space“ und „VCR“ löste das Trio einen Sturm der Begeisterung aus.

Im Jahr 2010 gewann die Band den renommierten Barclaycard Mercury Prize und setzte sich damit unter anderem gegen Villagers, Foals, Mumford & Sons und Dizzee Rascal durch. 2012 veröffentlichte die Band die erste Single „Angels“ des zweiten Albums auf ihrer Facebookseite. Im September 2012 erschien das zweite Album „Coexis“.. Im Mai 2014 gab die Band bekannt, dass sie mit dem Produzenten Rodaidh McDonald am dritten Album arbeitet, das nun erschienen ist.

Gitarristin Romy Croft und Bassist Oliver Sim sind die Leadstimmen, heimlicher Kopf der Band ist Produzent Jamie Smith alias Jamie xx.