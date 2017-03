160 Möbel-, Mode- und Schmuckdesigner präsentieren vom 21. bis 23. April auf der Basler blickfang-Messe ihre Entwürfe dem breiten Publikum. Die Messe zählt zu den größten Design-Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und findet seit über 20 Jahren jährlich an sechs europäischen Standorten statt.

Basel. Quer durch die Disziplinen von Möbel-, Leuchten-, Produkt-, Mode- und Schmuckdesign lässt sich der Trend beobachten, dass Designer ihre Entwürfe in Eigenregie von der ersten Idee bis zur Produktion und dem Vertrieb begleiten – unabhängig von großen Unternehmen und renommierten Marken. Und für genau diese unabhängig arbeitenden Designer bietet die blickfang eine Plattform, auf der sie ihre Entwürfe dem breiten Publikum präsentieren und verkaufen können.

Nie schien es leichter, einen eigenen Stil zu entwickeln – Kaufhausketten variieren täglich ihr Sortiment, und das Internet macht Marken aus aller Welt vom Sofa aus zugänglich. Und doch war Individualität nie schwieriger, denn was man in Einkaufsstraßen findet, wird meist tausendfach verkauft, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Blickfang tourt jedes Jahr durch sieben Städte. In Stuttgart, München, Basel, Zürich, Wien, Kopenhagen und Hamburg stellen jeweils lokale Designer ihre neuesten Würfe aus. Bei der Ausstellerauswahl hat eine Jury auf Ästhetik, Fertigungsqualität und Originalität geprüft. „Wenn sich nun vom 21. bis 23. April die Halle 3 der Messe Basel für drei Tage zur Design-Pilgerstätte verwandelt, warten Entwürfe mit Ecken, Kanten und Charakter“, versprechen die Veranstalter.

Neben Publikumslieblingen wie dem Möbellabel Thismade, der Modeschöpferin Claudia Nabholz und der Schmuckdesignerin Charlotte Wooning werden viele Erstaussteller eigens für die Messe anreisen. Originell bedeutet bei den aufstrebenden Erstausstellern nicht zwangsläufig extravagant: Das Zürcher-Berliner-Modelabel Selfnation beispielsweise bietet mit Jeans und Chinos Kleidungsstücke, die sich in jedem Schrank finden. Doch die Hosen lassen sich nicht von der Stange kaufen; nachdem der Kunde Maß nimmt, Stoff und Passform wählt, individualisieren die Designer über einen speziellen Konfigurator das Schnittmuster und lassen die Hose in Bayerischen und Tessiner Nähereien fertigen.

Das im Oktober 2016 gegründete Schmucklabel Baiushki wiederum verschreibt sich geometrischem Schmuck und paart ihn mit einem Hauch Unvollkommenheit, denn jedes Stück wird in Zürich von Hand gefertigt und trägt die Spuren seiner Fertigung. Das Ettinger Brüder-Duo von Unrefined hat sich wiederum auf die handwerkliche Bearbeitung von Holz, Stahl, Beton und Glas spezialisiert. Die schlichten Möbel, Leuchten und Wohnaccessoires strahlen die stille Würde aus, an denen man langjährige Lieblingsstücke sofort erkennt, heißt es in der Ankündigung.

Die blickfang versteht sich allerdings nicht nur als Messe, sondern auch als Plattform für Design. Darum bietet sie zahlreiche Sonderformate wie einen Designworkshop oder den „Mini Design Award“.

Freitag, 21. April, von 14 bis 21 Uhr, Samstag, 22. April, von 11 bis 20 Uhr, Sonntag, 23. April, von 11 bis 18 Uhr.

Ort: Messe Basel, Halle 3, Riehenring 113, Basel.