Basel Intensives Spiel für die ganze Familie

Nachrichten-Ticker

06:51 Fast 500 Zuggäste sitzen acht Stunden in Minden fest

Minden - Rund 470 gestrandete Fahrgäste haben die Nacht sturmbedingt am Mindener Bahnhof verbringen müssen. Nach Angaben der Feuerwehr saßen circa 370 Personen ab dem Abend in zwei ICEs fest. Für 100 weitere Fahrgäste einer Westfalenbahn war zunächst ebenfalls Endstation. Aufgrund des Sturmtiefs "Xavier" hatte die Bahn den Zugbetrieb eingestellt. Reisende und Pendler müssen auch am Tag nach Sturmtief mit Zugausfällen, erheblichen Verspätungen und langen Wartezeiten an Bahnhöfen rechnen. Durch "Xavier" waren sieben Menschen ums Leben gekommen. Die Aufräumarbeiten gehen heute weiter.

06:31 Umfrage: Mehrheit der Deutschen will Obergrenze für Flüchtlinge

Berlin - Die Mehrheit der Deutschen befürwortet eine Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa unterstützten 56 Prozent die Forderung der CSU, eine konkrete Zahl im neuen Koalitionsvertrag zu verankern. Der seit Monaten laufende Streit über eine Obergrenze wird zentrales Thema eines Spitzentreffens von CDU und CSU zur Vorbereitung von Sondierungsgesprächen über eine Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen sein. Kanzlerin Angela Merkel lehnt eine solche pauschale Festlegung klar ab - Grüne und FDP auch.

04:51 Sieben Tote durch Sturmtief - weiter Probleme bei der Bahn

Berlin - Reisende und Pendler müssen auch am Tag nach Sturmtief "Xavier" mit Zugausfällen, erheblichen Verspätungen und langen Wartezeiten an Bahnhöfen rechnen. Dass der Verkehr im Norden und Nordosten Deutschlands eingestellt wurde, könne sich auch auf das bundesweite Netz der Bahn auswirken, sagte ein Sprecher in der Nacht der Deutschen Presse-Agentur. Durch "Xavier" waren sieben Menschen ums Leben gekommen. Die ganze Nacht hindurch waren die Feuerwehren im Einsatz. Die Aufräumarbeiten gehen heute weiter.

04:47 Banken wandern wegen Katalonien-Konflikt ab

Barcelona - Der Konflikt um die nach Unabhängigkeit strebende spanische Region Katalonien zieht immer weitere Kreise. Auch der Bankensektor zieht nun Konsequenzen aus der unsicheren Lage: Die fünftgrößte Bank des Landes, Banco Sabadell, will aus der Region abwandern und ihren Hauptsitz nach Alicante an der Costa Blanca verlegen. Das entschied das Geldhaus bei einer Sondersitzung. Medien berichteten, die Großbank La Caixa wolle wahrscheinlich ebenfalls die Region verlassen und in Mallorcas Hauptstadt Palma umziehen.

04:16 Argentinien vor WM-Aus: Nur 0:0 im "Endspiel" gegen Peru

Buenos Aires - Der zweifache Weltmeister Argentinien droht nach fast 50 Jahren wieder eine Fußball-Weltmeisterschaft zu verpassen. Die Mannschaft spielte gegen den direkten Konkurrenten Peru nur 0:0. Das Team um Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona fand kein Rezept gegen die Defensive der Gäste, Messi scheiterte in der 46. Minute am Pfosten. Als derzeit Sechster wäre Argentinien nicht in Russland 2018 dabei - am Dienstag muss das Team am letzten Spieltag in Ecuador antreten.