Basel Inventur im botanischen Garten

Von Martina Proprenter

24 Stunden waren Experten im botanischen Garten von Basel unterwegs, um alles was da kreucht und fleucht zu katalogisieren. In öffentlichen Kurzführungen wurden Weiden und Flechten ebenso gesucht wie Schnecken und Fledermäuse. Erste Ergebnisse werden diese Woche erwartet, im November folgt die Präsentation bei einem Vortrag.

Basel. „Nur was man kennt, kann man auch schützen“, ist das Motto der nach eigenen Angaben größten Feldforschungsaktion in Mitteleuropa. Seit dem Jahr 1999 ruft das Reportagemagazin Geo zum Mitmachen auf, um auf die Artenvielfalt vor der eigenen Haustür aufmerksam zu machen. Für die Verwaltung der Meriangärten ein guter Grund, erforschen zu lassen, welche Arten sich auf dem 18 Hektar großen Areal tummeln. „Viele Bereiche im Park sind bereits sehr gut erforscht“, sagt Alexandra Baumeyer, Leiterin Vermittlung & Kommunikation. Doch das in den 60ern als Park umfunktionierte Gelände in der Trägerschaft der Peter Merian Stiftung bietet noch viele zu erforschende Bereiche. So wisse man zwar durch Spuren, dass der Biber im Park unterwegs ist, gesehen wurde er aber noch nie.

Lehmhaus dient Forschern als Hauptquartier

Als Hauptquartier für die Forscher diente das Lehmhaus, ein 2012 nach ökologischen Kriterien errichtetes Gebäude für das Lern- und Erlebnisprogramm des Parks. Von hier aus starteten am Freitag und Samstag 15 Kurzführungen mit jeweils 40 Interessierten, freut sich Baumeyer. Besondere Entdeckungen wie seltene Arten konnten die Forscher direkt auf einer Leinwand notieren.

Das Interesse der Forscher und die oft auch humorvolle Präsentation der Fachgebiete begeisterte Jung und Alt. Kurt Häring, Fachmann für Fledermäuse, erklärte geduldig zahlreichen Kindern deren Aussehen und Rufe und verwies darauf, dass Fledermäuse zu den geschützten Arten in der Schweiz gehören. So hat Basel eine Fledermausbeauftragte, die geplante Umbauten an Häusern stoppen könnte, wenn sich Fledermäuse eingenistet haben. Das sei bisher aber noch nie vorgekommen. Bis spät in der Nacht war indes Florian Nantscheff mit einer Gruppe unterwegs. Lichtfallen im Park sollten Nachtfalter anlocken, die „Meister der Tarnung“ sind, wie er erklärte.

45 Experten aus unterschiedlichsten Disziplinen konnten die Meriangärten in Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum für die Aktion gewinnen. Die Proben werden von den Wissenschaftlern weiter untersucht und das Ergebnis des Tages beim Fachtag „Natur und Technik – verständliche Wissenschaft“ im Museum präsentiert.