Basel Jede Menge Plastikmüll im Rhein

18:01 Gefährliches Paket in Ministeriums-Poststelle hatte scharfen Zünder

18:00 Niederländer wählen - Große Spannung und hohe Beteiligung

Den Haag - Zum Auftakt des europäischen Superwahljahrs haben die Niederländer am Mittwoch ein neues Parlament gewählt. Europa blickt vor allem auf das Abschneiden des Rechtspopulisten Geert Wilders, der gegen Muslime Stimmung macht und die Niederlande aus der EU führen will. Sein Abschneiden könnte auch ein Hinweis auf die Wahlchancen anderer anti-europäischer Bewegungen und Parteien in der EU geben. Die Beteiligung an der Abstimmung lag bis zum Nachmittag deutlich höher als bei der letzten Wahl 2012. Die ersten Prognosen werden nach Schließung der Wahllokale ab 21.00 Uhr erwartet.

17:48 Einspruch gegen Haftbefehl gegen Deniz Yücel abgelehnt

Istanbul - Der Einspruch gegen den Haftbefehl gegen den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel ist von einem türkischen Gericht abgelehnt worden. Das bestätigte Veysel Ok, ein Anwalt Yücels, der dpa. Die Berichterstattung Yücels könne "nicht als Journalismus oder im Rahmen der Pressefreiheit interpretiert werden", hieß es zur Begründung des Richters in einem Dokument, das dpa vorliegt. Vor mehr als zwei Wochen hatte ein Haftrichter in Istanbul nach 13 Tagen Polizeigewahrsam Untersuchungshaft für Yücel angeordnet. Yücel wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Volksverhetzung vorgeworfen.

17:38 Paket mit explosivem Inhalt im Finanzministerium abgefangen

Berlin - Im Bundesfinanzministerium ist in der Poststelle ein gefährliches Paket mit einem explosiven Gemisch entdeckt worden. Das sogenannte Blitzknallgemisch hätte beim Öffnen zu erheblichen Verletzungen führen können, teilte die Polizei mit. Das verdächtige Paket war am Vormittag entdeckt worden. Verletzt wurde niemand. Ob das Paket an Finanzminister Wolfgang Schäuble adressiert war, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Die "Bild"-Zeitung und die "B.Z" berichtete, es sei direkt an den Minister adressiert gewesen.

17:16 Bosnier: Türkei soll Srebrenica nicht missbrauchen

Sarajevo - Die Türkei sollte nach Meinung der zweitgrößten muslimisch-bosnischen Partei SBB den Völkermord in Srebrenica nicht für ihre Auseinandersetzung mit den Niederlanden missbrauchen. "Mit großer Enttäuschung" habe man gesehen, dass der türkische Präsident den Srebrenica-Völkermord "für die Zwecke der Tagespolitik moralisch erniedrigt", heißt es in einer in Sarajevo veröffentlichten Mitteilung der Regierungspartei. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte wahrheitswidrig behauptet, niederländische Soldaten hätten 1995 in Srebrenica rund 8000 Jungen und Männer ermordet.