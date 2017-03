Basel. Die Stadt Basel hat den Zuschlag für die Durchführung des Eidgenössischen Jodlerfestes im Jahr 2020 erhalten. So werden sich vom 26. bis 28. Juni 2020 in Basel rund 12 000 aktive Jodler, Alphornbläser und Fahnenschwinger treffen, wie aus einer Meldung des Präsidialdepartements von Basel-Stadt hervorgeht. Die Entscheidung wurde von den Delegierten des Eidgenössischen Jodlerverbandes (EJV) bei deren Versammlung am vergangenen Samstag in Reinach gefällt.

Erstmals nach 1924 wird Basel wieder Austragungsort dieser traditionellen Großveranstaltung für Schweizerisches Brauchtum sein. Damals war es der erste gesamtschweizerische Anlass der Jodler überhaupt, wie es weiter heißt. Ein Eidgenössisches Jodlerfest wird nach Turnus alle drei Jahre einem Ort innerhalb eines der fünf Unterverbände zugesprochen. 2020 ist der Turnus am Nordwestschweizerischen Jodlerverband, welcher zuvor Basel für die Austragung nominiert hatte.

Am dreitägigen Fest in Basel lassen sich die Aktiven von einer Jury in verschiedenen Lokalen und an Plätzen in der Stadt bewerten. Zudem gibt es einen Festakt sowie einen Festumzug.

Erwartet werden mehr als 150 000 Besucher, welche traditionelles Schweizer Brauchtum im städtischen Umfeld der Kulturstadt Basel erleben können. „Mit dem Eidgenössischen Jodlerfest kann sich Basel innerhalb der Schweiz als guter Gastgeber und als kulturell vielseitiger Veranstaltungsort präsentieren. Zudem profitiert Basel von einer erheblichen touristischen Wertschöpfung“, erläutert Sabine Horvath, Leiterin Außenbeziehungen und Standortmarketing Basel-Stadt, die Bedeutung der Veranstaltung.