Basel Jugendliche auf Einbruchstour

Münchenstein (sda). Der Baselbieter Polizei sind in Münchenstein zwei jugendliche Einbrecher ins Netz gegangen. Geschnappt wurden sie am Donnerstag nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Woher das Duo stammt und wie alt die beiden sind, ist noch offen.

Verhaftet werden konnten die beiden mutmaßlichen Täter kurz nach 17.30 Uhr beim Verlassen eines Grundstücks am Rigiweg, wie die Baselbieter Polizei gestern mitteilte. Mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz.

Die Jugendlichen gaben an, elf Jahre alt zu sein. Ob dies stimmt, wird nun mit einer Altersbegutachtung abgeklärt. Auch die Nationalität der beiden steht noch nicht fest. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Die Jugendanwaltschaft Baselland hat gegen sie ein Strafverfahren eröffnet. Abgeklärt wird auch, ob sie für weitere Delikte in Frage kommen, wie es in der gestrigen Mitteilung weiter heißt.