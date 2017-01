Von Gabriele Hauger

Basel. Ob DJ, junger Poet, Nachwuchsmusiker oder Tanzgruppe: Das Basler Jugendkulturfestival lädt alle jungen Kulturschaffenden aus der weiteren Regio ein, sich für dessen nächste Ausgabe anzumelden. Am 1. und 2. September geht die 20. Auflage in der Basler Innenstadt über die Bühne: An elf Standorten sind rund 180 Auftritte geplant.

Das junge und neue Team des Festivals nutzte bei der gestrigen Pressekonferenz die Gelegenheit, Jugendliche ab sofort dazu aufzurufen, sich via Homepage anzumelden. Die Frist läuft am 31. März ab. „Wir gehen nicht aktiv auf die Künstler zu, sondern erwarten Eigeninitiative“, so die neue Geschäftsführerin Carole Ackermann. Sie und der neue Präsident, der Musiker Alain Schnetz, der in der offenen Jugendarbeit tätig ist, betonen, dass das Festival sich inzwischen zu einem „festen Bestandteil der Basler Jugendkultur entwickelt hat“.

Der regelmäßige Wechsel im Führungsteam ist Konzept: So komme stets frischer Wind ins Festivalgeschehen, bleibe die Nähe zum Zielpublikum bestehen.

180 Auftritte, open air auf Münster- und Theaterplatz, im Klosterhof und Pyramiden- sowie Elisabethenplatz, zudem im Literaturhaus, Basler Theater und dem Birds Eye Jazz Club sind eingeplant. Damit sei das JKF „die größte frei zugängliche Plattform für Jugendkultur in der Schweiz“.

Erfahrungsgemäß melden sich zwischen 300 und 350 Kulturschaffende für das Festival an, deren Vorschläge vom Führungsteam mit Spannung erwartet werden. Eine szenennahe Jury bewertet diese und trifft eine Auswahl.

Zum runden Geburtstag des 1997 ins Leben gerufenen Festivals wird es kein spezielles Programm geben. „Wir werden allerdings ein wenig ironisch kulturell auf die 90er Jahre zurückblicken“, so Alain Schnetz.

Das Festival, einst zur Drogenprävention unter dem Slogan „Grenzenlos“ ins Leben gerufen, findet im Zweijahres-Rhythmus statt und wächst stetig. Dabei haben sich die Bedürfnisse des jungen Publikums natürlich verändert. „Dass DJs eine Plattform wünschen, gab es am Anfang nicht“, so Alena Kress. Sie ist selbst mit dem Festival aufgewachsen: „Da hat man sich immer drauf gefreut. Das JFK ist schon lange eine echte Institution in Basel. Und es hat sich professionalisiert.“

„Inzwischen ist das Festivalteam auch Ansprechpartner für Behörden, wird bei Anlässen angefragt, gibt Inputs und ist als Vertreter der Jugend Basels zu verstehen“, ergänzt Ackermann.

Wichtig ist dem Vorstandsteam, dass das JFK offen und dynamisch bleibt. Ziel sei dabei nicht eine Steigerung der Quantität an Auftritten, sondern die Möglichkeit für junge, vielleicht noch nie öffentlich präsente Künstler, sich und ihre Kunst zu zeigen. „Dabei lernen auch wir immer wieder neu, was es alles an junger Kultur in Basel und Umgebung gibt“, so die Geschäftsführerin. Sie betont, dass es keinesfalls – wie von manchen gedacht – nur um Musik geht. Und dass bei einem Auftritt kein abendfüllendes Programm geboten werden muss und kann.

Bewerben können sich junge Künstler aus der Region Basel, den Kantonen Aargau, und Solothurn sowie dem angrenzenden Frankreich und in Deutschland bis nach Freiburg.

Seit diesem Jahr arbeitet das JFK eng mit dem GGG Kulturkick zusammen. Durch verstärkte Vernetzung und intensiven Austausch zwischen den Institutionen soll die Förderung junger kultureller Initiativen gewährleistet werden. Für Projekte des Festivals werden dieses Jahr zudem 10 000 Franken reserviert. „Die Gelder sollen direkt in die Ideen der jungen Künstler fließen“, so Yves Baumann vom GGG Kulturkick.

n Infos und Anmeldung ab sofort bis 31. März unter: www.jfk.ch