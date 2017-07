Basel Kaputte Gebäude

20:07 Federer zum elften Mal im Wimbledon-Finale - Herausforderer Cilic

London - Roger Federer steht zum elften Mal in Wimbledon im Endspiel. Der 35 Jahre alte Schweizer setzte sich im Halbfinale gegen Tomas Berdych aus Tschechien 7:6 7:4,7:6,7:4 und 6:4 durch und feierte seinen 90. Sieg bei dem Grand-Slam-Turnier in London. Im Kampf um seinen achten Titel trifft Federer am Sonntag auf den kroatischen Tennisprofi Marin Cilic. Der US-Open-Sieger von 2014 entschied das erste Halbfinale gegen den Amerikaner Sam Querrey für sich. Von sieben Vergleichen mit Cilic hat Federer bislang sechs gewonnen.

20:05 Macron erinnert bei Nizza-Gedenken an den Preis der Freiheit

Nizza - Bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Lastwagen-Anschlags von Nizza hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an die Bedeutung des französischen Nationalfeiertags erinnert. "Der 14. Juli 1789 war für Frankreich ein Tag des Kampfs für die Freiheit und Stück für Stück ist er zu einem Feiertag geworden", sagte Macron. "Der 14. Juli 2016 hat uns brutal an den Preis für diese Freiheit erinnert." Vor einem Jahr war ein 31-jähriger Attentäter mit einem Lastwagen durch die Menschenmenge auf der Strandpromenade von Nizza gerast. Er tötete dabei 86 Menschen.

19:33 Nationalfeiertag in Frankreich und Terror-Gedenken

Nizza - Frankreich hat in Nizza der Opfer der Lastwagen-Attacke vor genau einem Jahr gedacht. Bei einer Militärzeremonie mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron wurden zahlreiche Orden verliehen. Ausgezeichnet wurde auch ein Mann, der von seinem Roller aus versucht hatte, den Terroristen zu stoppen, der dort in eine Menschmenge gerast war. Bei dem Anschlag vor einem Jahr hatte ein Attentäter auf der Strandpromenade von Nizza 86 Menschen ermordet. Die Polizei erschoss ihn. Wegen des symbolischen Datums war die Attacke auch als Angriff auf Frankreich und seine Werte verstanden worden.

19:19 Möglicherweise deutsche Tote bei Messerattacke in Ägypten

Berlin - Das Auswärtige Amt in Berlin schließt nicht aus, dass bei der Messerattacke in Ägypten auch Deutsche getötet wurden. "Gewissheit haben wir darüber noch nicht", teilte ein Sprecher in Berlin mit. An einem Strand in dem beliebten Urlaubsort Hurghada am Roten Meer habe ein Angreifer mit dem Messer mehrere Urlauber angegriffen, teilte das ägyptische Innenministerium auf seiner Facebookseite mit. Aus Sicherheitskreisen hieß es, bei dem Angriff seien zwei Urlauberinnen getötet worden. Das Innenministerium sprach von sechs Verletzten unterschiedlicher Nationalität.