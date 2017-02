Nachrichten-Ticker

23:02 Britische Opposition: Aus Einladung an Trump spricht Verzweiflung

London - Bei der Debatte über eine Petition, in der gefordert wird, den Besuch des neuen US-Präsidenten Donald Trump herabzustufen, hat die Opposition im britischen Parlament heftige kritik geübt. Die Einladung sei verfrüht und "furchtbar falsch". Labour-Abgeordnete warfen der konservativen Regierung vor, daraus spreche Verzweiflung. Vor dem Parlament demonstrierten Tausende gegen einen pompösen Empfang. Mehr als 1,8 Millionen Menschen hatten eine Petition unterzeichnet, in der eine Herabstufung des geplanten Staatsbesuchs gefordert wird. Die Regierung will an der Einladung festhalten.

22:49 Sessellift defekt - Rund 100 Fahrgäste in luftiger Höhe gefangen

Filzmoos - Etwa 100 Wintersportler haben im österreichischen Pongau mehr als eine Stunde lang in einem defekten Sessellift festgesteckt. Nach Angaben der Polizei war die Vierersesselbahn in Filzmoos aus noch ungeklärter Ursache ausgefallen. Schließlich gelang es demnach, den Lift rückwärts in Gang zu bringen und die Fahrgäste zur Talstation der Großbergbahn zu bringen. Die Großbergbahn ist 1200 Meter lang und überwindet einen Höhenunterschied von 314 Metern.

22:46 Tempo 200: Deutscher Raser in der Schweiz zu Gefängnis verurteilt

Lugano - Mit Tempo 200 ist ein deutscher Raser in der Schweiz unterwegs gewesen. Im Gotthard-Straßentunnel gefährdete er den Verkehr nach Polizeiangaben bei mindestens zehn Überholmanövern. Die Beamten stoppten ihn erst mit einer Straßensperre. Ein Gericht in Lugano verurteilte den 40-jährigen nun in Abwesenheit zu 30 Monaten Haft, 18 davon auf Bewährung. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Mann habe seine Fahrt nach Como im Tessin im Sommer 2014 schließlich mit dem Taxi fortgesetzt. Dann sei er geflüchtet, ohne den Taxifahrer zu bezahlen.

22:07 1860 München gewinnt Zweitliga-Derby gegen 1. FC Nürnberg

München - Der TSV 1860 München hat in der 2. Bundesliga das Derby gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen. Mit dem 2:0-Erfolg gegen die Franken setzten sich die Münchner auf sieben Punkte von der Abstiegszone ab. Abdoulaye Ba in der 16. Minute und Lumor in der 39. Minute sorgten für den siebten Saisonsieg der Gastgeber. 1860 ist daheim seit nunmehr sieben Spielen ungeschlagen und hat 25 Zähler auf dem Konto. Die Nürnberger enttäuschten über weite Strecken und liegen nach dem 21. Spieltag mit 29 Punkten auf Platz acht.

21:53 "H.R." McMaster wird nationaler Sicherheitsberater der USA

Washington - General Herbert Raymond McMaster wird nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump nationaler Sicherheitsberater der USA. Das gab Trump bekannt. "H.R." McMaster wird Nachfolger von Michael Flynn. Dieser war nach nur wenigen Wochen im Amt gestürzt, weil er Vizepräsident Mike Pence und andere angelogen hatte. Trump sagte, McMaster habe enormes Talent und enorme Erfahrung. Der hochdekorierte Soldat wird als fähiger, überzeugender Anführer und erfahrender Kämpfer beschrieben.