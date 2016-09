Basel. Gegen den Bebauungsplan für das Nordareal der Roche sind keine Einsprüche eingegangen. Damit ist der Bebauungsplan rechtskräftig und wirksam, teilt die Regierung von Basel-Stadt jetzt mit. Das Unternehmen Roche kann die Entwicklung seines Areals, auf dem der zweite Büroturm sowie das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum entstehen sollen, entsprechend vorantreiben, geht aus einer Mitteilung hervor. Der Kanton Basel-Stadt und Roche wollen hierbei weiterhin im Dialog mit den die Bewohner des Wettsteinquartiers bleiben. Die Frist zur Anmeldung von Beschwerden gegen den Bebauungsplan des Nordareals beziehungsweise gegen die Entscheidung des Großen Rats ist am vergangenen Sonntag ungenutzt verstrichen. Dies ist unter anderem auf die intensiven und konstruktiven Verhandlungen zwischen dem Kanton Basel-Stadt, Roche und dem Verein Hauseigentümer und Anwohner Wettsteinquartier (HEAW) zurückzuführen, teilt die Regierung mit. Dabei seien die Anliegen der Anwohner aufgenommen und gemeinsam nach Lösungen gesucht worden. So hat der Regierungsrat in Absprache mit dem HEAW eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, welche die Lärmbelastung an der Grenzacherstraße vermindern sollen. Zudem verbesserte das Bau- und Verkehrsdepartement die Parkplatzsituation für die Anwohner im Wettsteinquartier. Entstehen wird unter anderem ein neuer Turm, der 205 Meter hoch sein, und das bisherige Hochhaus um fast 30 Meter überragen wird. In unmittelbarer Nachbarschaft zu dem neuen Turm sollen bis zum Jahr 2022 vier weitere Gebäude entstehen mit unterschiedlichen Höhen, heißt es abschließend.