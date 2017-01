Unterstützung für sogenannte Startup-Unternehmen, also junge Firmen mit innovativen Geschäftsideen, gibt es in Basel vor allem im Life-Science-Bereich. Hier sieht der Gewerbeverband von Basel-Stadt Handlungsbedarf, denn auch der KMU-Mittelstand soll gezielt Förderung erfahren.

Basel. Mit der Startup-Förderung speziell für Gewerbebetriebe hat der Gewerbeverband von Basel-Stadt jetzt ein neues Tätigkeitsfeld, wie Direktor Gabriel Barell dieser Tage im Rahmen des Neujahrsempfangs vor rund 1000 Gästen im Theater Basel erklärte. Die Idee: Ein Gewerbe- und Business-Park Basel für gewerbliche kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Denn, so Barell: „Wer sein Unternehmerglück im Gewerbe versucht, ist in unserem Kanton klar unterversorgt. Das wollen wir ändern“, kündigte er an. Das Bedürfnis nach Infrastruktur für gewerbliche Startups bestehe in der ganzen Region – insbesondere in Basel, „wo auf immer weniger Gewerbeflächen immer mehr Menschen wohnen, die sich dann über Emissionen des Gewerbes aufregen“.

Anders als im Life-Science- oder Dienstleistungsbereich soll der Business-Park lärm- und transportintensiveren KMU Platz bieten. Damit unterscheide sich dieser von bestehenden, die primär Büroräume anbieten und sich in erster Linie für Dienstleistungen eignen, hieß es weiter.

Entstehen soll der Business-Park in der geplanten Werkarena Basel an der Neudorffstraße. Mitinitiatoren sind die Gewerbestiftung und die Stiftung Regionales Gründerzentrum Reinach, die Barell als Vorbild nannte. In der Werkarena können die Startups neben den Dienstleistungen und der Beratung des Gewerbe- und Business-Parks Basel auch vom Austausch mit etablierten Unternehmen profitieren, warb Barell. Das Modell sieht vor, dass in der Werkarena die Jungunternehmen nicht nur Tür an Tür auf dem selben Stock mit anderen arbeiten, sondern über Etagen hinweg mit bereits länger bestehenden Unternehmen, erklärte der Gewerbedirektor. Außerdem soll ein Service-Center Unternehmer von administrativen Aufgaben entlasten, beschrieb er die Vorzüge.

Als Vorbild dient der Business-Parc in Reinach, allerdings könne das Konzept nicht eins zu eins auf Basel-Stadt übertragen werden. Im Fokus stehe nämlich, den Bedürfnissen einer urban geprägten KMU-Wirtschaft Rechnung zu tragen. „Trotzdem sind die bereits gesammelten Erfahrungen enorm wertvoll für uns.“

Ab Herbst 2019 soll die Werkarena Basel bezugsfertig sein, skizzierte Barell den Zeitplan. Die Baubewilligung liegt vor, der Baurechtsvertrag ist am 15. November abgeschlossen worden und der Spatenstich soll im dritten Quartal dieses Jahres stattfinden. Die Werkarena kann Raum für bis zu 400 Arbeitsplätze bieten, heißt es von Seiten des federführenden Unternehmens. Derzeit würden mit zehn mittleren und größeren Unternehmen Verhandlungen über 70 Prozent der Fläche geführt.