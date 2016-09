Baselbieter Archäologen haben bei einer Notgrabung im römischen Gutshof von Pratteln-Kästeli vor gut drei Wochen einen kostbaren Goldring aus dem dritten Jahrhundert gefunden. Weit wertvoller sind indes die Erkenntnisse zur Funktionsweise der römischen Agrarwirtschaft.

Pratteln. Für die Archäologen in Baselland ist es ein wichtiges Areal, auf dem einst ein römischer Gutshof stand. „Wegen dessen Ausstattung und Größe gehört es zu den bedeutendsten Anlagen dieser Art im Umland von Augusta Raurica“, erklärte Kantonsarchäologe Reto Marti gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Auf dem Areal, wo bald ein Firmenlager errichtet werden soll, finden jetzt Notgrabungen statt, die weitere Aufschlüsse über das Leben in der Antike geben sollen. Zahlreiche Funde wurden in der Vergangenheit gemacht. Erste Grabungen fanden schon in den 1840er Jahren statt. Im Laufe der Zeit stießen die Archäologen auf Reste von Mosaiken, beheizten Gemächern und säulengeschmückten Portiken. Im Jahr 2009 brachten umfangreiche Notgrabungen weitere Teile des Gutshofes sowie Ökonomiegebäude ans Tageslicht, wie Marti erläuterte.

Derzeit arbeiten die Archäologen auf ehemaligem Ackerland, dessen oberste Kulturschicht stark umgegraben wurde. In dieser fanden die Forscher den Ring, der aus dem dritten Jahrhundert stammen soll. „Das war eine Zeit, in der hier bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten“, beschreibt Marti die Epoche des Gallischen Sonderreichs (260 bis 274 nach Christus), in der sich Kaiser und Gegenkaiser bekriegten. Der in Pratteln lebende Gutsherr habe damals wahrscheinlich wertvolle Gegenstände, darunter auch sein Prunkfingerring, in Sicherheit bringen wollen und vergraben, mutmaßt der Kantonsarchäologe. „Eine Kostbarkeit dieser Güte verrät einiges über den Reichtum der Gutshofbesitzer, die zweifellos auch im nahen Augusta Raurica einen Wohnsitz und gewichtiges Wort mitzureden hatten“, verweist Marti auch auf den römischen Gutshof Munzach in Liestal. Dort ausgegrabene Mosaike zeigen Parallelen zu Funden in einem Stadtpalais in Augusta Raurica.

Aufschlussreicher für die Forscher sind Bodenfunde, die Erkenntnisse zur Agrarwirtschaft liefern können, sei diese doch die Voraussetzung für den Wohlstand der Gutshofbesitzer und zudem tragende Säulen des römischen Reichs gewesen. Von der Notgrabung auf dem 12 000 Quadratmeter großen Areal verspricht sich Marti Aufschlüsse etwa über die Organisation des landwirtschaftlichen Großbetriebs oder den Stand von Ackerbau und Viehzucht. Die Entdeckung eines 50 mal zehn Meter großen ehemaligen Steinbaus lässt die Forscher vermuten, dass dort eventuell Pferde gehalten wurden und sich der Gutshof sogar auf deren Zucht spezialisiert hatte, erklärte Marti. Zudem belege eine mit Lehm abgedichtete Grube, dass die Bewohner der Empfehlung des Agrarwissenschaftlers Columella folgten und anfallenden Dung im Erdloch ein Jahr lang ausreifen ließen. So wurde beim Ausbringen des Komposts ein Keimen von Unkrautsamen vermieden. Aufgefüllt war die Grube mit Abfällen – darunter Keramikteile und Tierknochen –, der noch untersucht werden soll. Der antike Müll könnte vielleicht Rückschlüsse auf die damalige Produktionsweise geben. Die Bevölkerung kann am Samstag, 24. September, die Fundstelle anlässlich des Tags der offenen Ausgrabung besuchen.