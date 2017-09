Basel Krankenkassenprämien steigen in beiden Basel

Basel (sda). Im Kanton Baselland steigen die Krankenkassenprämien auch im kommenden Jahr stärker an als in Basel-Stadt. Das Wachstum liegt diesmal in beiden Basel in den Kategorien Erwachsene und Junge Erwachsene über dem nationalen Schnitt, bei den Kindern darunter.

Basel-Stadt bleibt im kommenden Jahr vor Genf der Kanton mit den höchsten Krankenkassenprämien. Für die Grundversicherung müssen Erwachsene 2018 im Stadtkanton im Schnitt 591,80 Franken pro Monat bezahlen. Das entspricht 4,3 Prozent mehr. Die jährlichen Kosten steigen um 294 auf 7101,60 Franken.

Im Nachbarkanton Baselland müssen Erwachsene nächstes Jahr mit durchschnittlich insgesamt 6140 Franken knapp 1000 Franken weniger an ihre Krankenkasse überweisen als im Stadtkanton. Die Prämienteuerung liegt im Baselbiet mit 284,40 Franken zwar in absoluten Zahlen unter jener von Basel-Stadt, relativ aber mit 4,9 Prozent darüber.

Die monatliche Durchschnittsprämie für Erwachsene steigt in Baselland auf 511,70 Franken. Klar über dem landesweiten Schnitt von 432,50 Franken (+4,4 Prozent) bleiben beide Basel auch bei den Prämien für junge Erwachsene im Alter von 19 bis 25 Jahren: In Basel-Stadt ist ein Plus von 5,1 Prozent auf 556,10 Franken zu verzeichnen, in Baselland ein Plus von 5,5 Prozent auf 474,90 Franken.