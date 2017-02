Von Ursula König

Riehen. Ist es wirklich ein Klischee, dass Schriftsteller immer über sich selber schreiben? Und warum kann die Autorin Gabrielle Alioth in ihrem neuesten Roman „Die entwendete Handschrift“ selbst nicht mehr so recht unterscheiden, was Fiktion und was Wirklichkeit ist? Die in Riehen aufgewachsene Autorin und Wirtschaftswissenschaftlerin hat nach einigen historischen Romanen ein Werk geschrieben, dass für viele Zuhörer im Riehener Haus der Vereine einen hohen Wiedererkennungswert hatte. Die Lesung im Rahmen der Arena-Literatur-Initiative war entsprechend gut besucht.

Denn die Handlung spielt hauptsächlich in Basel. Ein Züricher darf allerdings genauso wenig fehlen wie ein Ausflug zum Konstanzer Konzil. Hier begibt sich Alioth auf Spurensuche.

Denn eigentlich sollte auch dieser Roman ein historisches Werk werden, in dem sich alles um Manuel Chrysolarus dreht, einen griechischen Renaissance-Gelehrten, den Alioth eher auf die Verliererseite des Lebens stellt, trotz bester Rahmen- und Lebensbedingungen. Verlierergeschichten seien für sie spannender als Erfolgsgeschichten, erklärt sie. Doch sie hat auch erkannt, dass die mittelalterliche Figur zu wenig „hergäbe“ für einen spannenden Roman.

Fünf Jahre hat sie an der „Handschrift“ gearbeitet. Im Rückblick sieht sie den Prozess als „beständige Häutung des Werkes“ an. Den Ausflügen in die Vergangenheit bleibt sie auch in ihrem jüngsten Roman treu: Es sind zwei bekannte Basler Historiker, die kurz hintereinander ums Leben kommen. Beide hatten zuvor ihre Forschungen auf Manuel Chrysolarus konzentriert und sie waren zudem gut befreundet. Zumindest, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie zu entgegengesetzten Ergebnissen ihrer Forschungsarbeit gelangten.

Richard Merak ist der Forscher aus dem „Basler Daig“ – dem Geldadel, der seine Karriere bestimmte. Hans Peterson entstammt einfacheren Verhältnissen. Während Meraks geschiedene Frau Laura mit Nachforschungen beginnt, wird sie selbst zur Verdächtigen.

Alioth widmet sich den Themen Täuschungen und Enttäuschungen und gewährt einen Blick auf ein reales Basel und seinen gesellschaftlichen Antrieben. Mit leisen Untertönen und einem feinen Gespür für menschliche Eitelkeiten vermittelt Alioth einen unterhaltsam verpackten Krimi und Reiseführer rund um Basel.

Und warum schreibt sie gerade jetzt über Basel? Diese Frage höre sie häufig, erzählt Alioth. Ihre Kindheit hat sie im Riehener Niederholzquartier verbracht und vor 30 Jahren zog es sie nach Irland. Für die Autorin ist das genügend Distanz, um Basel näher zu beleuchten. Alle Schauplätze kenne sie, erklärt sie. Das gehöre zu ihren Recherchen, auch bei historischen Romanen.

Für das reale Leben bleibt, nach Gabrielle Alioth, die Frage: „Wer wählt die Augenblicke aus, die uns im Gedächtnis bleiben?“ Als Autorin wählte sie nach den historischen Romanen bewusst die „andere Seite des Spektrums“, mit der Freiheit, alle Augenblicke selbst zu gestalten.

Und so bietet ihr Roman ein unterhaltsames und spannendes Lesevergnügen mit vielen bekannten Orten, die es neu zu entdecken gilt.