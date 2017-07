Basel Kritik an Straßenplänen

Basel. Der Verkehrsclub der Schweiz (VCS) und die Grüne Partei Basel kritisieren den Sachplan Infrastruktur. Der Regierungsrat Basel-Stadt bediene sich in seiner Stellungnahme zum Sachplan Infrastruktur Straßen (SIN) auch der Meinung von Verbänden und Parteien, die sich gar nicht zum Geschäft geäußert haben.

Scheinbar sei es gängige Praxis, inexistente Stellungnahmen in seinem Sinne zu interpretieren, monieren VCS und Grüne jüngst in einer Stellungnahme. Mit einem Brief demonstrieren die beiden Organisationen „gegen diese sowie jede weitere willkürliche Vereinnahmung“ und verlangen eine Korrektur.

Unlängst ging die Anhörung des Bundes zu seinem Sachplan Infrastruktur Straßen (SIN) zu Ende. Er legt in diesem Planungsinstrument verbindlich die Ziele, Grundsätze und Prioritäten im Bereich der Nationalstraßen fest. Die Kantone konnten sich dazu äußern, mussten aber zuvor die Meinung der Öffentlichkeit einholen. Der Kanton Basel-Stadt führte entsprechend eine öffentliche Vernehmlassung durch, deren Ergebnis die Regierung den Bundesämtern für Straßen ASTRA und Raumplanung ARE mitteilte. Sie begnügte sich jedoch nicht mit einer Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen von Verbänden und Parteien, sondern interpretierte auch die „Nicht-Stellungnahmen“ aller anderen Organisationen, die sich gar nicht geäußert hatten, kritisieren VCS und Grüne.

Im Raum Basel will der Bund etwa die Osttangente um vier Fahrspuren erweitern. Die Grüne Partei Basel und der VCS beider Basel lehnen die Kapazitätserweiterung in ihren jeweiligen Stellungnahmen explizit ab. Der Regierungsrat schreibe in seinem Brief ans ASTRA jedoch: „Wir sind erfreut, dass das Projekt Rheintunnel im SIN enthalten ist und mit hoher Priorität umgesetzt werden soll. Im Rahmen der öffentlichen Auflage hat sich die Mehrheit der Verbände und Parteien nicht zum Rheintunnel geäußert, so dass wir zum Schluss kommen, dass dieser mehrheitlich stillschweigend begrüßt wird.“