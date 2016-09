Basel. Mit einem neuen Riesenposter am Kontrollturm würdigt der EuroAirport (EAP) die erste Ausstellung moderner Kunst, die das Musée Unterlinden seit dessen Erweiterung durch die Basler Architekten Herzog & de Meuron organisiert hat, teilte der Flughafen gestern mit. Bei der Ausstellung handelt es sich um die umfangreichste Monografie von Otto Dix, die in den vergangenen 15 Jahren in Frankreich präsentiert wurde. Sie zeigt, wie sich der deutsche Künstler in seinem Schaffen immer wieder nachhaltig vom Isenheimer Altar inspirieren ließ, dem Meisterwerk von Matthias Grünewald, das seit 1853 im Musée Unterlinden beheimatet ist. Zu sehen ist die Ausstellung vom 8. Oktober bis zum 30. Januar nächsten Jahres. Mit dem neuen Motiv am Kontrollturm will der EAP seine Rolle als strategisches Eingangstor zu den kulturellen Ereignissen des Dreiländerecks verdeutlichen, zu denen die Eröffnung des „neuen“ Musée Unterlinden gehört, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Durch seine Lage am Angelpunkt von Luft- und Landverkehr biete der EAP regelmäßige Flugverbindungen zur Entdeckung der kulturellen Schätze der trinationalen Region und fördere somit deren internationale Ausstrahlung. Das Riesenposter ist das jüngste einer Reihe verschiedener Motive, die bereits am Kontrollturm zu sehen waren.