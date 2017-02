Basel. Die weltweit größte Show für Lego-Freunde findet vom 12. bis 21. Mai während der Muba in der Messe Basel statt. Auf über 15 000 Quadratmetern können die Fans ihrer Leidenschaft frönen. Zwei Millionen Steine und ein großes Potpourri an interaktiven Bau- und Spielmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

In der Halle 1 der Messe Basel kann in der genannten Zeit nach Herzenslust mit den berühmten Steinen gespielt sowie eigene Kreationen und gemeinsam Werke erschaffen werden. In sogenannten „Brick Pits“, ein riesiges Becken gefüllt mit Lego-Steinen, kann Klein und Groß eintauchen und sich austoben. Wer gerne gemeinsam mit anderen an größeren Werken arbeitet, kann dies beim Riesen-Mosaikbild oder der Schweizer Landkarte tun und so seinen Teil zum Gesamtbild beitragen. Für alle Liebhaber des Digitalen sind Games- und Movies-Zones geplant. Lebensgroße Statuen und Lego-Welten, erbaut von offiziellen Künstlern, zeigen, was Profis aus den Steinen machen können.

Durch die Parallelität zur Muba wir auch auf der Festivalbühne in der Halle 2 einiges geboten: Neben vielen Comedy- und Musikauftritten finden auch Konzerte statt.

Weitere Informationen: www.bricklive.ch und www.muba.ch. Im Bricklive-Ticket ist der Eintritt für die Muba inbegriffen.