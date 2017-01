14:48 Russland reduziert Truppen in Syrien

Moskau - Nach der Eroberung der Großstadt Aleppo durch die syrische Armee zieht Russland seine ersten Truppen aus dem Bürgerkriegsland ab. Oberbefehlshaber Wladimir Putin habe entschieden, die Streitkräfte in Syrien zu reduzieren, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zunächst sollten demnach ein Flugzeugträger, ein Raketenkreuzer sowie mehrere Begleitschiffe die Region verlassen. Unklar ist noch, wie groß die Truppenreduzierung insgesamt ausfällt. Russland unterstützt die syrischen Streitkräfte seit September 2015 vor allem mit Luftangriffen.

14:42 Studie: 2016 so viele Tote bei Selbstmordattentaten wie nie

Tel Aviv - Bei Selbstmordattentaten sind im vergangenen Jahr weltweit so viele Menschen getötet worden wie noch nie. Rund 5650 Menschen kamen ums Leben, wie das israelische Institut für Nationale Sicherheitsstudien mitteilte. 800 Täter hätten 469 Bombenanschläge in 28 Ländern begangen. Für rund 70 Prozent der Angriffe war demnach die Terrormiliz IS direkt oder indirekt verantwortlich. Der IS kontrolliert Teile des Iraks und Syriens. Dabei agiert die Miliz wie ein echter Staat, was sie von anderen Terrorgruppen unterscheidet.