Basel/Dornach. Der Fachausschuss Literatur BS/BL lädt auch in diesem Jahr zu Kurzlesungen und Werkstattgesprächen ein: Die Lese’17 findet am Montag, 20. Februar, um 19 Uhr im Neuen Theater in Dornach statt und gibt einen Einblick in die Werke von geförderten Basler Autorinnen und Autoren.

2016 waren dies Udo Breger, Lu Bonauer, Martin R. Dean, Lukas Holliger, René Frauchiger, Eva Rottmann, Michail Schischkin, Markus Stegmann und Katharina Tanner.

Zeitgeschehen und eigene Autorschaft

Der in Russland mehrfach ausgezeichnete Michail Schischkin, die Bühnen- und Jugendbuchautorin Eva Rottmann und der Basler Autor Lukas Holliger, dessen Theatertext und Hörspiel zur Katastrophe von Schweizerhalle jüngst für Aufsehen sorgte, geben Einblick in ihre Recherchen und diskutieren mit Moderatorin Annette König ihre Fragen an das Zeitgeschehen und die eigene Autorschaft.

„Das erste Werk eines Autors ist er selbst. So wie einer aus dem Marmorblock das Überflüssige entfernen muss, damit der Knabe zutage tritt, der Dornauszieher. Der diesem Marmorblock immer schon innewohnte.“ (Michail Schichkin)

Aus ihren Prosatexten rund um das Thema Beziehungen lesen Katharina Tanner, Markus Stegmann und Martin R. Dean. Sie zeigen in Romanen und Erzählbänden unterschiedliche Figuren, die ihr Leben hinterfragen und sich darauf besinnen, was sie vom Leben erwarten.

„Für ihn war die Ehe wie eine Blackbox. Was gegen außen kommuniziert wurde, sagte nichts über das Innenleben aus. Wie die Dinge zwischen zweien geregelt wurden, was sie glücklich machte und was sie im Unglück zusammenschweißte, wer hätte das zu sagen gewusst.“ (Aus: „Warum wir zusammen sind“ von Martin R. Dean)

Herausforderungen des Autorseins

Ein Gespräch zu den heutigen Herausforderungen des Autorseins findet zwischen René Frauchiger, Udo Breger und Lu Bonauer statt: Wie kann man auf dem aktuellen Buchmarkt mit Themen abseits des Mainstreams bestehen? Mit dem Blick in einen grotesk gezeichneten Alltag („Die Spinnenhände“ von René Frauchiger), einer autobiografischen Reise im Stil eines Roadmovies („Road Stops“ von Udo Breger) oder einzig mit einer Flucht in den Abgesang auf diese Welt („OLI’s God“ von Lu Bonauer)?

Der Fachausschuss Literatur BS/BL setzt sich als öffentliche Literaturförderstelle der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft für eine aktive, qualitativ hochstehende Literaturszene ein. Regionale Autoren werden in Form von Kreations- und Publikationsbeiträgen oder Mentorings gefördert. Darüber hinaus unterstützt der Fachausschuss Projekte im Bereich der Literaturvermittlung. Für seine Fördertätigkeit steht dem Fachausschuss ein Budget von jährlich 205 000 Franken zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung.

2016 prüfte der Fachausschuss 59 eingereichte Gesuche und sprach neun substanzielle Autorenförderungen aus. Zudem wurden fünf Publikationen und sechs Literaturvermittlungsprojekte gefördert.

20. Februar, um 19 Uhr