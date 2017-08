Basel Lukas Ott neuer Stadtentwickler

Basel (sda). Lukas Ott, derzeit Stadtpräsident des Baselbieter Kantonshauptorts Liestal, wechselt in den Kanton Basel-Stadt: In dessen Präsidialdepartement wird der 50-jährige Soziologe und profilierte Grüne neuer Leiter der Kantons- und Stadtentwicklung. Ott tritt die Stelle zum 1. Dezember an, wie die baselstädtische Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann gestern vor den Medien sagte. Er wird Nachfolger von Thomas Kessler.